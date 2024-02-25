“حيرتنا يا ابو الدهب”.. تعرف على سعر جرام الذهب اليوم في مصر عيار 24 + عيار 18 .. شوف” عيار 21″ بقا بكام دلوقتي؟

شهد سعر الذهب اليوم ارتفاعًا جديدًا بمصر وذلك بعد موجة الهبوط الصباحي ليوم السبت التي شهدها في أعقاب الكشف عن صفقة “رأس الحكمة” التي من المنتظر أن تسهم في تخطي الأزمة المالية الخاصة بالعملة الصعبة بالبلاد وتأمين قدر كبير من العملات الأجنبية تكفي الحاجة، وقد كان لذلك أثر فوري على أسعار الذهب في الأسواق المحلية نظرًا للعلاقة القوية التي تجمع بين أسعار الذهب وسعر تداول الدولار.

سعر الذهب اليوم في مصر

ذكرت شبعة الذهب بأن معدل أسعار الذهب قد شهد ارتفاعًا مجددًا في فترة المساء امس السبت بسوق الجواهر، لتصل إلى الأرقام الآتية:

سعر الذهب اليوم عيار 24

ارتفاع سعر الذهب من عيار 24 ليصل إلى 3428.5 جنيه مصري لعملية البيع، و3314.2 جنيه مصري لعملية الشراء.

سعر الذهب عيار 21

زاد ثمن جرام الذهب من عيار ٢١ حتى وصل إلى ٣٠٠٠ جنيه لعملية البيع، و٢٩٠٠ جنيه لعملية الشراء.

سعر الذهب عيار 18

ارتفاع سعر جرام الذهب من عيار 18 حيث بلغ 2571.4 جنيه لعملية البيع و2485.7 جنيه لعملية الشراء.

سعر الجنيه الذهب

ارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 24000 جنيه للبيع و23200 جنيه للشراء.

سعر الذهب هذه الأيام

ومن جانبه كشف إيهاب واصف الذي يشغل منصب رئيس قسم الذهب باتحاد الغرف الصناعية أن أسعار الذهب كانت تتجاوز الحدود الاعتيادية لتصل مستويات غير مسبوقة وأنه لا تزال هناك فرصة لمزيد من التراجع في هذه الأسعار حيث أن القيمة الطبيعية لم تتحقق بعد وأشار إلى أن الإقبال المفرط على اقتناء الذهب لم يكن في حدود المعقول كما ذكر إيهاب واصف في مشاركته بالبرنامج الذي تُقدمه الإعلامية قصواء الخلالي بعنوان “في المساء مع قصواء” على شاشة قناة CBC، أننا لم نبلغ بعد نقطة التوازن فيما يخص أسعار الذهب وأشار إلى أن السعر قد وصل حالياً إلى 2900 جنيه مصري لسعة الذهب عيار 21، بعد أن شهد انخفاضاً قدره 450 جنيهاً منذ يوم الخميس وحتى اليوم ومازالت الاسعار في تغير للافضل.