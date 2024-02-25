قبل بداية اختبارات الشهر..تعرف على جدول مقررات شهر فبراير 2024 وشوف ابنك هيمتحن في ايه

مقررات شهر فبراير 2024 يجري الطلاب عمليات البحث من خلال موقع جوجل عن مقررات شهر فبراير 2024 الخاصة بالمرحلة الإعدادية للصفين الأول والثاني للفصل الدراسي الثاني من عام 2024، طبقًا لخطة توزيع المناهج، وعليه نقدم لكم ضمن أخبار التعليم المادة التعليمية لشهر فبراير لطلاب المرحلتين والذي يُعتبر بداية للفصل الدراسي الثاني، والطلاب يستعدون لخوض امتحانات شهر فبراير، ويتطلعون للتعرف على الأقسام التي تم تدريسها خلال هذا الشهر للصفين في الفصل الدراسي الثاني للعام المذكور.

مقررات شهر فبراير 2024 للصف الأول الإعدادي

وجاءت مقررات فبراير 2024 الخاصة بالصف الأول الإعدادي، كما أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كالتلي:

مادة اللغة العربية: النصوص تواضع سيدنا عمر من أعمال الخير، النحو: أسلوب الشرط، والقصة بداية من الفصل 9 حتي 11.

مادة اللغة الإنجليزية: (Unit 7).

مقررات مادة الجبر: الضرب المتكرر في ن، القوى الصحيحة غير السالبة، القوى الصحيحة السالبة.

الهندسة: البرهان الإستدلالي- المضلع كامل.

مادة العلوم: الاتحاد الكيميائي والمركبات الكيميائية.

مادة الدين الإسلامي: سورة الأحزاب الآيات من ( ۱- ۲۷ )- درس «من أحكام التجويد: حكم النون والميم المشددتين»، والقصة الفصل الخامس.

مادة الدراسات الاجتماعية: الجغرافيا: عناصر المناخ- التاريخ: الحياة الإجتماعية- ابداعات مصرية ( الكتابة- الأدب )- الحياة الثقافية والفكرية.

منهج شهر فبراير للصف الثاني الاعدادي 2024

استكمالًا لما سبق سنقدم لكم فيما يلي مقرر المناهج للصف الثاني الإعدادي الخاص بفبراير 2024: