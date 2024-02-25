عاجل … تعطيل الدراسة اليوم الأحد فى جميع المحافظات العراقية بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت وزارة التربية والتعليم العراقية تعليق الدراسة اليوم الأحد بسبب هطول الأمطار الرعدية، يعتبر هذا الإجراء شائعًا في العديد من البلدان، بما في ذلك العراق، حيث يتم اتخاذه لحماية الطلاب والمعلمين من المخاطر المحتملة المرتبطة بالأحوال الجوية السيئة،و قد يشمل ذلك الأمطار الغزيرة والعواصف الرعدية التي قد تؤدي إلى فيضانات وانجرافات أرضية وتشوهات في الطرق، مما يجعل الذهاب إلى المدرسة غير آمن.

تعطيل الدراسة في محافظات العراق اليوم الاحد

تعتبر المحافظات المحلية والإدارات التعليمية المسؤولة عن اتخاذ قرار تعليق الدراسة، ويتم غالبًا الإعلان عن ذلك في وقت مبكر قبل بدء اليوم الدراسي لإعطاء الطلاب وأولياء الأمور إشعاراً مسبقًا، و يتم تقييم الحالة الجوية من قبل الجهات المعنية والاستناد إلى توصيات الأرصاد الجوية والمعلومات الخاصة بالظروف المحلية لاتخاذ القرار المناسب، وقرار تعليق الدراسة وتعطيل الدوام الدراسي يهدف إلى ضمان سلامة الطلاب والمعلمين ولتقليل المخاطر المحتملة في ظروف الطقس السيئة.

حالة الطقس في العراق اليوم

وكانت الهيئة العراقية للأرصاد الجوية قد أعلنت عن حالة الطقس لليلة الحالية وغدًا، حيث من المتوقع تكاثف وتطور السحب الممطرة خلال ساعات المساء والليل في مناطق واسعة من وسط وجنوب العراق ومن المتوقع أن تكون الأمطار متوسطة الشدة وغير رعدية، وقد يحدث فيضانات محلية في بعض المناطق التي تعاني من ضعف في البنية التحتية، وتشمل المناطق المتأثرة بهذه الحالة الجوية كل من الأنبار وبابل والنجف وكربلاء وجنوب الأنبار والديوانية والبصرة وميسان وذي قار.