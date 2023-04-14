جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي الترم الثاني 2023 للمدارس الحكومية والخاصة

جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي الترم الثاني 2023، الالاف من الطلاب يبحثون عن جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي الترم الثاني 2023 حتى يستعدوا لانطلاق موسم الامتحانات بعد انقضاء اجازة العيد مباشرة، حيث قامت كافة المديريات التعليمية بالإعلان عن موعد امتحانات الترم الثاني والجدول لكل الصفوف الدراسية بداية من الرابع الابتدائي وحتى الشهادة الاعدادية.

جدول امتحانات الصف الرابع الترم الثاني 2023

والآن نقدم لكم جدول امتحانات الصف الرابع والخامس الإبتدائي الترم الثاني 2023 محافظة الجيزة بعدما أعلنت عنه المديرية التعليمية عبر صفحتها على “فيس بوك”، حيث ستعقد امتحانات الرابع الابتدائي بداية من السبت الموافق 6 مايو حتى الاربعاء الموافق 10 من الشهر نفسه، على النحو التالي:

امتحان مادة اللغة العربية لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة التربية التربية لمدة ساعة ونصف. يوم السبت 6 مايو 2023 امتحان مادة العلوم لمدة ساعة ونصف وامتحان مادة المهارات المهنية لمدة ساعة ونصف يوم الأحد 7 مايو 2023 امتحان مادة الدراسات الاجتماعية لمدة ساعة ونصف، وامتحان مادة تكنولوجيا المعلومات لمدة ساعة ونصف يوم الاثنين 8 مايو 2023 امتحان مادة اللغة الانجليزية لمدة ساعة ونصف يوم الثلاثاء 9 مايو 2023 امتحان مادة الرياضيات لمدة ساعة ونصف. يوم الأربعاء 10 مايو 2023

جدول امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023

فيما تبدأ امتحانات الصف الخامس الابتدائي الترم الثاني 2023 خلال نفس الفترة وبنفس ترتيب المواد: