اغتنم الليلة وردد الآن.. أفضل دعاء للأب المتوفى في الليلة المباركة ليلة النصف من شعبان

بالتزامن مع حلول ليلة النصف من شعبان ازداد البحث عن أفضل دعاء للأب المتوفى في الليلة المباركة التي تعد من أعظم الليالي المستجاب فيها الدعوات، وبناء على ما ورد عن رسولنا الكريم إذا مات ابن آدم ينقطع عمله إلا من ثلاث من بينها ولد صالح يدعو له كان من الواجب على الابن الفالح الدعاء لأبيه بالمغفرة والجنة.

أفضل دعاء للأب المتوفى في الليلة المباركة

أفضل دعاء للأب المتوفي في الليلة المباركة التي بدأت من وقت غروب شمس مغرب يوم السبت وتستمر حتى فجر يوم الأحد، حيث ورد في فضل هذه الليلة العديد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تحث على الدعاء للوالدين، ومن ضمنهم التالي:

« ما مات رجل مسلم يُصلى عليه أربعون رجلاً لا يشركون بالله شيئاً إلا شفعوا فيه».

«وقل ربي ارحمهما كما ربياني صغيرا»

«اللهم يا مستجيب الدعاء يا من تعلم حاله ومكانه وتراه ولا أراه اغفر لأبي في ليلة النصف من شعبان، وأدخله جنات النعيم من غير حساب أو سابق عذاب».

أدعية للمتوفي في ليلة النصف من شعبان

أكد العلماء على وجوب اغتنام ليلة النصف من شعبان بالتقرب إلى الله عز وجل، وليس من الواجب الاعتماد على دعاء معين بل يمكن الدعاء بأي شئ فالله عز وجل عالم بقلوب عباده رحيم بهم، وتعد الإستمرارية على الدعاء للأبوين من باب البر بالوالدين وتلبيةً لأوامر الله عز وجل ونبيه الكريم، وفيما يلي بعض الأدعية التي يفضل ذكرها: