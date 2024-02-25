“شوف جاكي شان وفاندام”.. تردد قناة إم بي سي تو ” MBC2 ” على جميع الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات.. نزلها دلوقتي

تتخذ قناة MBC2 موقعاً بارزاً بين عشاق السينما في العالم العربي إذ تعد من القنوات الافلام البارزة التي تلقى إقبالاً كبيراً من كل الأعمار وبحكم انتسابها لمجموعة MBC،تتميز MBC2 باحتوائها على خبرات المجموعة الكبيرة المتواجدة وإمكانياتها الضخمة لتقديم محتوى سينمائي متميز وذو جودة عالية ومع وجود منافسة قوية بين قنوات البث الفضائي فإن MBC2 لا تزال تثبت نفسها كوجهة مفضلة لجمهور متذوقي الأفلام بالمنطقة.

تردد قناة إم بي سي تو MBC2 الجديد 2024

سنبين لكم في الخطوات المقبلة التردد الجديد لقناة إم بي سي MBC2 على النايل سات:

التردد: 11937.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : HD.

على العرب سات :

التردد: 11862.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

جودة القناة : HD.

نبذة عن قناة ام بي سي 2 MBC2

تختص هذه القناة لأكثر من ثمانية عشر عامًا في عرض الأفلام العالمية ومن ثم سلكت القناة مسارًا جديدًا، موفرة تشكيلة من الأخبار والبث الإخباري، ولكن بالاعتماد على اللغة الإنجليزية تم بعد ذلك توجيه القناة نحو عرض أحدث إصدارات السينما العالمية بعد وقتٍ ليس بالطويل، استطاعت هذه القناة جذب الملايين من المتابعين والمشاهدات وحازت على شهرة واسعة جاء نجاحها نظرًا لكونها القناة الأولى التي تختص ببث الأفلام الأجنبية طوال اليوم دون توقف وتقدم خدماتها بشكل مجاني.

سبب شهرة قناة ام بي سي 2 MBC2

استطاعت قناة إم بي سي 2 جذب أعداد غفيرة من المشاهدين، وذلك بسبب عروضها المميزة للأفلام الأجنبية الجديدة والمتنوعة حيث تُقدم القناة المحتوى الخاص بها بجودة عالية وبأحدث التقنيات، وتحديداً تقنية الوضوح العالي المتميز وافلامها الشيقة والتي يحبها الكبير والصغير.