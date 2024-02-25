عاجل 15000 لكل الماكثات في البيت.. رابط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 من موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

أطلقت الجهات المختصة رابط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 عبر الإنترنت، حيث تبذل الحكومة الجزائرية قصارى جهدها من أجل تلبية احتياجات الشعب وبالأخص المرأة، فمن هذا المنطلق قامت الوزارة بطرح العديد من البرامج التنموية والتي من أبرزها هذا البرنامج، والذي يعمل على تحسين المستوى المعيشي للنساء الأرامل أو المطلقات الغير عاملات.

رابط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024

أتاحت وزارة الوكالة الوطنية للتشغيل رابط منحة المرأة الماكثة في البيت 2024 بعد استيفاء الشروط والمستندات التي حددتها الوزارة، ومن خلال اتباع الخطوات الآتية يتم التسجيل في المنحة:

التوجه إلى الموقع الرسمي الخاص بمنصة الوكالة الوطنية للتشغيل بالجزائر .

اختيار أيقونة منحة البطالة للمرأة الماكثة.

تحديد مكان الولاية والإقامة التابعة لها المتقدمة.

تدوين البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

ادخال رقم التسجيل وتاريخ الميلاد في الحقول المخصصة لهم.

تسجيل العنوان وقيمة الدخل الشهري.

رفع المستندات والملفات المطلوبة والتي تتمثل في صورة بطاقة الهوية الوطنية.

أخيراً الضغط على خانة ارسال.

شروط التقديم في منحة المرأة الماكثة بالبيت

من أجل تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والمساواة بين الشعب الجزائري، وضعت الجهات المعنية مجموعة من الشروط والضوابط اللازم توافرها في المتقدمة حتى يتسنى لها الاستفادة من هذا الدعم، وتتمثل تلك الشروط في النقاط التالية:

امتلاك الجنسية الجزائرية، والإقامة على أراضيها إقامة دائمة.

أن تكون المتقدمة من ضمن الأسماء المستفيدة من برنامج الضمان الاجتماعي.

عدم امتلاك أي مصدر دخل شهري ثابت.

ألا تتجاوز قيمة الدخل الشهري الخاص بالأسرة الحد الأدنى من معاش الضمان.

المستندات المطلوبة للتسجيل في منحة البطالة

تتمثل المستندات المطلوبة للتقديم على منحة المرأة الماكثة في المنزل في العناصر الآتية: