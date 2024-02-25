شحال.. عبر الرابط ” ONEFD.dz ” ارضية حجز موعد الفرض الالكتروني 2024 لجميع المستويات الطور المتوسط والطور الثانوي.. اضغط هنا وسجل بسرعة

بعد إطلاق وزارة التربية الوطنية الجزائرية الحجز الإلكتروني لمواعيد الفرض الإلكتروني لعام 2024 عبر الديوان الوطني ويأتي هذا الإجراء كخطوة حيوية لتنظيم وتسهيل عملية الاختبارات لجميع المراحل الدراسية ويسهم هذا النظام في تبسيط عملية الحجز وتجنب التعقيدات التي قد تواجه الطلاب وأولياء الأمور وسنقدم في هذا النص شرحاً مفصلاً لطريقة الحجز الإلكتروني وتحديد المواعيد المناسبة للفرض الإلكتروني، بهدف توضيح الخطوات الضرورية لضمان سلاسة العملية وتحقيق أقصى استفادة للمشاركين.

رابط أرضية حجز موعد الفرض الإلكتروني 2024

توفر منصة الفرض الإلكتروني الرسمية خطوات بسيطة لحجز موعد الاختبار:

حيث يبدأ الطلاب بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم والرقم المسجل على المنصة من هنا وبعد ذلك، يتم اختيار المادة المراد اختبارها وتحديد الموعد المناسب،

مع الأخذ في الاعتبار أن يكون الحجز قبل الموعد بفترة كافية.

ويتبع ذلك اختيار المركز الذي يفضل الطالب أداء الاختبار فيه، مع مراجعة جميع البيانات المدخلة للتأكد من دقتها قبل تأكيد الحجز على المنصة.

باستخدام هذه الخطوات البسيطة، يمكن للطلاب ترتيب جدولهم بكل يسر وسهولة لأداء الاختبارات بثقة ويقين.

مواعيد حجز موعد الفرض الإلكتروني 2024

باستجابة لاحتياجات الطلاب والأهالي، قدمت وزارة التربية الوطنية الجزائرية فرصة التسجيل للاختبارات الإلكترونية لجميع المراحل الدراسية عبر منصتها الإلكترونية المخصصة، وفق الإجراءات المبسطة المشاركة في الفقرة السابقة ومن أجل توفير مرونة أكبر للطلاب، فتح التسجيل في الفترة من 15 فبراير وحتى 20 مارس 2024، مما يتيح للجميع فرصة كافية للتسجيل والتحضير بشكل ملائم للاختبارات المقبلة.