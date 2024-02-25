انخفاض مفاجئ للجميع .. أسعار الدواجن اليوم الاحد 25 فبراير 2024 في بورصة الدواجن الرئيسية في مصر

بناءًا على التغيرات التي تحدث في معدلات الإنتاج والطلب على الشراء وسوء الأحوال الاقتصادية تشهد الدواجن تغيرات مستمرة في أسعارها، لذلك نستعرض لكم تقريرا يوميًا بأسعار الدواجن اليوم الأحد 2024-2-25 في بورصة الدواجن الرئيسية التي انطلقت باستقرار ملحوظ حتى أن أستقر ثمن كيلو الفراخ البيضاء صباح يوم الأحد بنسبة تسعين جنيها، وفي المنافذ التجارية يضاف على هذا السعر ما بين 10:5 جنيهات، وتختلف هذه الإضافة من منطقه لأخرى، أو من تاجر إلى آخر.

أسعار الدواجن اليوم الأحد

في بورصة الدواجن الرئيسية شهدت أسعار الدواجن اليوم الأحد انخفاضا مفاجئا، حيث استقرت أسعار الدواجن وكراتين البيض بأنواعه المختلفة في البورصة الرئيسية، حيث حافظت أسعار كراتين البيض على استقرارها، إلى أن ثبت سعر كرتونة البيض الأحمر المستورد 151 جنيها، ذلك نوضح لكم خلال موقعنا الإخباري البديل أسعار الدواجن اليوم الأحد في مصر، حيث إنه يوجد العديد من الدواجن المتنوعة والمختلفة فمنها الدواجن البيضاء، والدواجن البلدي، دواجن الساسو، ودواجن أمهات أبيض، وكل نوع من هذه الدواجن تختلف أسعارها كما نوضح لكم خلال السطور التالية.

ما هي أسعار الدواجن اليوم الاحد 25 فبراير 2024؟

يوجد العديد من والدواجن المتنوعة التي تختلف في السعر أيضًا، حيث اليوم نستعرض إليكم أسعار الدواجن طبقا لأسعار بورصة الدواجن الرئيسية كما يلي:

سعر كيلو الفراخ البيضاء يتراوح بين 90:89 جنية.

سعر كيلو الدواجن الساسو يتراوح بين 109:108 جنيات.

سعر كيلو فراخ البلدي ينخفض سعره إلى 80 جنيها.

سعر كيلو دواجن أمهات أبيض يستقر سعره على مستوى 80 جنيها.

أسعار البيض اليوم الاحد 25 فبراير 2024

تتعدد أنواع البيض ويختلف أيضا سعرها من نوع إلى آخر، لذلك نوضح أسعار البيض المختلف طبقا لأسعار بورصة البيض: