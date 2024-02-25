تربع الأرجنتين في الصدارة وتراجع ساحق لمنتخب الفراعنة… تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024

استحوذ المنتخب الأرجنتيني المركز الأول عقب تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024 لهذا العام، ويليه منتخب الديوك الفرنسية حيث اعتلى المركز الثاني، وذلك بعد تفوقه على منتخب إنجلترا الذي احتل المرتبة الثالثة، بينما تربع المنتخب البلجيكي في المركز الرابع متفوقاً على المنتخب البرازيلي الذي شغل المرتبة الخامسة، ومن ناحية أخرى احتل المنتخب المصري المركز 36 وذلك بعد تراجع مستواه مؤخراً في القارة السمراء.

تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024

بحسب تصنيف الفيفا في المنتخبات 2024 على مستوى العالم حافظ منتخب الأرجنتين رفقاء ميسي على الصدارة، حيث تربع المنتخب المركز الأول ليأتي المنتخب الوطني للديوك الفرنسية في الوصافة، وفقاً لما جاء فإن ترتيب أول 10 منتخبات تم الإعلان عنه كالتالي:

الأرجنتين. فرنسا. إنجلترا. بلجيكا. البرازيل. هولندا. البرتغال. إسبانيا. إيطاليا. كرواتيا.

تصنيف الفيفا للمنتخبات الأفريقية 2024

وفقاً لما أعلنه الفيفا فلقد هبط المنتخب الوطني المصري للمركز 36، مما تسبب في صدمة كبيرة داخل صفوف الفراعنة أدى إلى تغيير المدير الفني البرتغالي والتعاقد مع حسام حسن خلال الأيام الماضية، وجاء ذلك نتيجة الخسارة المتكررة في بطولة كأس الأمم الأفريقية في السنوات السابقة، حيث كان منتخب الفراعنة يحتل المرتبة 33 خلال الأعوام الماضية والمركز الرابع على مستوى القارة السمراء، وفيما يلي ترتيب المنتخبات العربية والأفريقية على مستوى قارة أفريقيا: