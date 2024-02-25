“هتشتري الخلاط اللي نفسك فيه”.. تراجع قادم في أسعار الأجهزة الكهربائية والثلاجات والغسالات + البوتوجازات.. ياترى هتبقا بكام؟

بعد إنجاز الصفقة الكبرى مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، ينبض قلب كل مواطن مصري بالأمل نحو مستقبل أفضل فهذه الصفقة تعد واحدة من أكبر الصفقات التي تمت في العصر الحديث، وتحمل في طياتها العديد من الفرص والإيجابيات التي ستساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية التي عانت منها مصر في السنوات الأخيرة، نتيجة للعوامل الخارجية والصراعات الإقليمية ومن أهم تأثيرات هذه الصفقة الكبرى تقليل شح الدولار وتخفيض معدل التضخم، مما سينعكس إيجاباً على أسعار السلع الاستراتيجية والأدوات الكهربائية، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي ويعمق جذور التنمية في البلاد.

حقيقة تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، يسلط الضوء على القدرة الإنتاجية المحلية في مجال صناعة الأجهزة الكهربائية بنسبة 100% مما يعكس قدرة مصر على تحقيق الاكتفاء الذاتي في هذا القطاع المهم ومع ذلك، يشير هلال إلى التحديات التي تواجه الصناعة المحلية نتيجة لشح الدولار وارتفاع أسعاره.

تراجع أسعار الأجهزة الكهربائية

كما استكمل رئيس شعبة الأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية أنه سيؤثر ذلك بشكل ملحوظ على تكلفة إنتاج الأجهزة الكهربائية بالكامل من ثلاجات وغسالات وباقي الأجهزة، نظرًا لاعتمادها بنسبة 85% على مستلزمات إنتاج مستوردة ورغم توقعاته بتراجع أسعار الأجهزة الكهربائية بعد توفر الدولار، إلا أنه يلفت الانتباه إلى أن هذا التأثير قد لا يظهر بشكل فوري، و نظرًا لارتفاع تكلفة المستلزمات الحالية التي تم شراؤها بأسعار الدولار المرتفعة مما يستلزم وقتًا لتعديل الأسعار وتأثيراتها على السوق المحلي.