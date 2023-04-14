البحث عن المكرمة الملكية شائع بين المواطنين السعوديين، والسؤال الشائع هو كيفية الحصول عليها، بالإضافة إلى أنه يزداد البحث عن موعد إيداع مكرمة رمضان مع قرب عيد الفطر، قرر الملك سلمان، خادم الحرمين الشريفين، بكرمه وعطائه منح مكافأة رمضان لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي، نقدم لكم موعد صرف المكرمة الملكية 1444 وطريقة الاستعلام عن قيمة مكرمة رمضان ، وكافة التفاصيل، تابعونا.

شروط استحقاق المكرمة الملكية 2023

تشتمل متطلبات جائزة الملكية الكريمة لعام 1444-2023، بحسب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على مجموعة من الشروط التي تضم

أن يحمل المستفيد الجنسية السعودية.

كما يتمتع الفرد بالإقامة المستدامة في المملكة العربية السعودية.

بالإضافة إلى أن يكون مدونًا في البرنامج المُحسَّن للضمان الاجتماعي.

يجب أن يكون دخله الشهري أقل من 3000 ريال وسيتم إعطاء هذا المبلغ كمكافأة لمعيل الأسرة وأفراد الأسرة المعتمدين عليه.

النساء اللواتي طُلِّقن وقد مضَى على طلاقهن سنتان أو الأرامل اللواتي لديهن أولاد.

موعد صرف المكرمة الملكية 1444 وطريقة الاستعلام عن قيمة مكرمة رمضان

بالنسبة لموعد صرف المكرمة الملكية 2023-1444 الذي يتطلع إليه المستفيدون من الضمان الاجتماعي المطور، فقد أعلن الضمان الاجتماعي المطور أنه سيقوم بصرف وإيداع المكافأة في غضون ساعات قليلة. و يُشار إلى أن المكافأة الملكية “مكافأة رمضان” سوف يتم صرفها مرة واحدة في شهر رمضان المبارک.

قيمة المكرمة الملكية

تم وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود لصرف مبلغاً بقيمة 1000 ريال سعودي لأسرة و500 ريال لكل شخص من التابع في الأسرة، وهو جهاز التابع. تم توجيه هذه المكرمة كدعم لشهر رمضان، تضم جميع الأشخاص المستفيدين من الضمان الاجتماعي، وقد تم تحديد مبلغ المكرمة للصرف من قِبَل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية كما أشرنا إلى ذلك.

طريقة الاستعلام عن مبلغ المكرمة الملكية 1444

يمكن بخفة الحيلة الاطلاع على قيمة مبلغ “مكرمة رمضان” المقدَّمة من قبل جلالة الملك إلكترونيًا عبر حساب المستفيد في بنك الراجحي، وذلك باستخدام الإجراء التالي.

يمكن البدء بزيارة صفحة بنك الراجحي على الإنترنت أو تنزيل تطبيق المصرف الخاص به. من ثم ادخل البيانات الخاصة بالحساب. يمكنك الآن النقر على زر “استعلام عن الرصيد الجديد” بعد ذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يُمكن البحث عن هذه الشهادة من خلال تسجيل الدخول إلى موقع “الضمان الاجتماعي المُطور”.

في ختام مقالنا قدمنا لكم موعد صرف المكرمة الملكية 1444 وطريقة الاستعلام عن قيمة مكرمة رمضان، وموعد صرف مكافأة رمضان والمبلغ المقدم كمكافأة رمضان، وكذلك الطريقة التي يتم التحقق منها لمعرفة مبلغ المكافأة الملكية.