خطوة بخطوة.. طريقة تسجيل المرأة «الأرملة» في دعم حساب المواطن 1445.. 5 شروط للحصول على الدعم

تنشأ العديد من التساؤلات حول تسجيل أرملة في برنامج حساب المواطن، الذي يعد برنامجاً مهماً لدعم الأسر السعودية ذات الدخل المحدود، حيث يهدف إلى تحسين مستوى المعيشة وتخفيف الأعباء المالية عن الأسر وفي هذا السياق، تتولى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مسؤولية إدارة البرنامج، وتحديد الفئات المستحقة للدعم ومن خلال مبادرة هيئة الموارد البشرية في تسجيل الأرامل في حساب المواطن، يتم توسيع نطاق الدعم ليشمل هذه الفئة الهامة، مما يسهم في تقديم الدعم والمساعدة لهن في تحسين ظروفهن المالية وتوفير الاحتياجات الأساسية.

الموارد البشرية تسجيل أرملة في حساب المواطن

إذا كنتِ تبحثين عن الحصول على دعم من برنامج حساب المواطن كأرملة، فعليكِ أولاً أن تتعرفي على إطلاق تسجيل الأرامل في البرنامج من قِبل الموارد البشرية ولتحقيق ذلك، يجب عليكِ اتباع الخطوات التالية:

قمي بزيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لبرنامج حساب المواطن من هنا.

أنشئي حسابًا جديدًا إذا لم يكن لديكِ بالفعل.

قمي بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.

املئي النموذج الإلكتروني بالبيانات الشخصية والمالية المطلوبة، مثل الاسم، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، ورقم الهوية الوطنية، وتاريخ الميلاد، وغيرها.

أدخلي رمز التحقق الذي يظهر على الشاشة.

قدمى المستندات والأوراق المطلوبة التي تثبت هويتك ودخلك وعدد أفراد أسرتك.

اضغطى على موافق على الضوابط والأحكام.

اضغطي على زر إرسال الطلب.

انتظري الرد من الجهة المختصة.

الشروط اللازمة حتى تستحق الأرملة دعم حساب المواطن

بعد تناولنا موضوع تسجيل الأرامل في برنامج حساب المواطن، يجب أن تعرف أن هناك شروط يجب على الأرملة تحقيقها للاستفادة من البرنامج، وتشمل هذه الشروط: