“رزق العيال”.. اخيرا موعد صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات + جدول صرف العلاوات.. هؤلاء فقط هم المستحقين

تنتظر فئة كبيرة من مستحقي المعاشات بفارغ الصبر موعد صرف العلاوات الخمسة التي وافقت عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وهذه العلاوات تخص الأفراد الذين انضموا للمعاش في الفترة من يونيو 1987 إلى يونيو 2006 و تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتوفير حياة كريمة لمستحقي المعاشات، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد نسب التضخم وأعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية أن صرف هذه العلاوات سيتم بشكل رجعي على دفعات، حيث تم صرف الدفعتين الأولى والثانية بالفعل ويتبقى صرف ثلاث دفعات، وفقًا للتقويم المعلن وينتظر أن يستفيد من هذه العلاوات فئات مختلفة من المستحقين للمعاشات مما يعزز من التوازن المالي لهؤلاء الأفراد ويساهم في تحسين جودة حياتهم في مرحلة الشيخوخة.

موعد صرف العلاوات الخمسة

ينتظر مستحقو المعاشات بفارغ الصبر صرف الدفعة الثالثة في شهر مارس القادم، حيث قامت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بتوزيع العلاوات الخمس على دفعات متتالية مع صرف المعاش وقد تم صرف الدفعة الأولى للمستحقين في سبتمبر 2023 وقد تلاها صرف الدفعة الثانية في ديسمبر 2023، ومن المقرر صرف الدفعة الثالثة في شهر مارس 2024 بينما ستكون الدفعة الرابعة والأخيرة متاحة للصرف في ديسمبر 2024 .

من هم المستحقين العلاوات الخمس؟