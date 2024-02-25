“اعرف حالا”.. ماهي شروط استحقاق دعم حساب المواطن في السعودية 1445 ؟.. طريقة وحيدة للحصول على الدعم الاضافي

في الآونة الأخيرة، تولي المملكة العربية السعودية اهتماماً بتوفير مبادرات وبرامج متنوعة لدعم المستحقين من أبناء المملكة وتشمل هذه المبادرات البرامج التي تمنح دعمًا شهريًا غير مسترد بقيمة مختلفة و تتنوع هذه البرامج بين برنامج دعم ريف وبرنامج الضمان المطور، وبرنامج حساب المواطن حيث يمنح هذا الدعم لرب الأسرة والأفراد المعتمدين عليه، سواء كانوا أكبر سنًا من 18 عامًا أو أصغر مع ذلك فإن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أقرت مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب تنفيذها والالتزام بها لضمان الحصول على الدعم وقبول طلبات التسجيل.

شروط استحقاق دعم حساب المواطن في السعودية

برنامج حساب المواطن يهدف إلى توفير الدعم للفئات المستحقة التي تعاني من الظروف الاقتصادية الصعبة وتحقيق هذا الهدف يتطلب وجود ضوابط وشروط واضحة لاستحقاق الدعم ومن أبرز هذه الضوابط والشروط:

الدعم يمنح فقط للمواطنين السعوديين.

يجب أن يكون المتقدم مقيمًا داخل حدود المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 سنة.

عدم إقامة صاحب الطلب في أي من دور الرعاية أو مراكز الإيواء في الدولة.

يجب توفير حساب بنكي نشط لصاحب الطلب لتحصيل الدعم.

يجب عدم امتلاك أي ممتلكات ذات قيمة مادية عالية.

خطوات الحصول على هذا دعم حساب المواطن

يمكن الحصول على دعم حساب المواطن من خلال اتباع الخطوات التالية بدقة وتنفيذها بشكل صحيح: