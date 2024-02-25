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حامض حلو.. “استقبل Now”تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024 على القمر الصناعي نايل سات وعربسات

تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024

Mohamed Mostafaمنذ 7 ساعات
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 تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ
 تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ

إن قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024 هي واحدة من مجموعة قنوات ام بي سي والتي تم تأسيسها في عام 2019 حيث أن هذه القناة تعمل على تقديم محتوى ترفيهي من أجل الشعب العراقي والعربي فهذه القناة تقوم بعرض محتويات متنوعة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي تعمل بجودة عالية كما أنها تقوم بعرض كل ما يريده الجمهور ويكثر تقييمه وحصل على نسبة مشاهدات عالية كما أنها من القنوات التي تهدف إلى غرس القيم الدينية والثقافية والاجتماعية لدى المواطنين في كافة أنحاء الوطن العربي.

 تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ
تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ

مميزات قناة ام بي سي  MBC IRAQ العراقية

هذه القناة لديها الكثير من المميزات التي جعلت الكثيرون يريدون مشاهدتها باستمرار وذلك بفضل تنوع المحتوى الذي تقدمه القناة ومن مميزاتها ما يلي:

  • القناة ذات جودة عالية في الصوت والصورة.
  • تقدم محتواها المختلفة من البرامج والمسلسلات والأفلام على مدار 24 ساعة.
  • تسعى القناة لتقديم كل ما يريده الجمهور بشكل مستمر.

 تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024 على القمر الصناعي نايل سات

بعد أن تم تحديث القناة تم إنشاء تردد آخر جديد لها يتم البحث عنه مشاهدة القناة وهذا التردد كالتالي:

  • التردد: 12226.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • معدل الترميز: 27500.

تردد قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024 على القمر عربسات

  • التردد: 11862.
  • معدل الاستقطاب: أفقي.
  • معامل تصحيح الخطأ: ⅚
  • معدل الترميز: 27500.

كيفية ضبط قناة ام بي سي العراق MBC IRAQ 2024 على التلفاز

بكل سهولة وبعدة خطوات بسيطة يمكن تنزيل القناة على جهاز الرسيفر عن طريق التردد الجديد للقناة وبمتابعة الخطوات التالية:

  • يتم الضغط على زر القائمة أو Menu من خلال جهاز التحكم.
  • يتم تحديد نوع القمر الصناعي إما نايل سات وعرب سات.
  • كتابة تردد القناة في الخانة المخصصة لكتابة التردد مع كتابة باقي البيانات في مكانها الصحيح.
  • يتم الضغط على تثبيت يدوي أو إضافة للقنوات.
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Mohamed Mostafaمنذ 7 ساعات
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