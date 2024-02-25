وداعاً لجميع قنوات الرياضه.. نزل الآن تردد قناة أبوظبي الرياضية 2024 على النايل سات لعشاق الألعاب الرياضية.. مباريات كرة قدم ليل نهار

يعتبر تردد قناة أبوظبي الرياضية 2024 على النايل سات، واحدة من أبرز الترددات المطروحة حاليًا، إذ تتميز هذه القناة بتقديم تحليلات متخصصة وتعليقات بارعة من قِبل فريق من أبرز الخبراء والمحللين الرياضيين في العالم العربي بالإضافة إلى ذلك، توفر القناة جودة بث عالية للأحداث الرياضية الحية، وتقديم برامج تحليلية تستضيف الرياضيين والمدربين لمناقشة أحدث الأحداث والتقارير الرياضية للمسابقات الكبرى مثل الألعاب الأولمبية، وكأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، تتمتع القناة بشعبية واسعة في العالم العربي بسبب دورها البارز كمصدر أساسي لأخبار ومعلومات الرياضة.

تردد قناة أبوظبي الرياضية 2024 على النايل سات

مع مسلسل التحديثات الأخيرة على تردد قناة أبوظبي الرياضية، لم يمض الكثير من الوقت حتى بدأ محبو الرياضة في الاستفسار عن أحدث التغييرات التي طرأت على هذه القناة التابعة لشركة أبوظبي للإعلام تم إطلاق بث التجريبي للقناة في عام 2008، ومنذ ذلك الحين، لم تقتصر القناة على تغطية رياضة كرة القدم فحسب، بل امتدت لتشمل مجموعة متنوعة من الرياضات مثل التنس، والجولف، وكرة الطائرة، وكرة السلة، وكرة اليد، بالإضافة إلى المصارعة الحرة، يمكن استقبال القناة من خلال مجموعة متنوعة من الأقمار الصناعية وجاء التردد كالتالي.

اولا القمر الصناعي: النايل سات.

ثانيا تردد القناة: 12091.

ثالثا معدل الترميز: 27500.

رابعا معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

خامسا الجودة: HD.

تردد قناة أبوظبي 1 عرب سات

اولا التردد: 12091.

ثانيا معدل الاستقطاب: عمودي.

ثالثا معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبوظبي 2

اولا القمر الصناعي: نايل سات. ثانيا التردد: 12226. ثالثا معدل الاستقطاب: أفقي. رابعا معامل تصحيح الخطأ: 5/6. خامسا الجودة: SD.

تردد قناة أبوظبي 4&3

اولا القمر الصناعي: نايل سات.

ثانيا التردد: 12467.

ثالثا معدل الاستقطاب: أفقي.

رابعا معدل الترميز: 27500.

تنزيل تردد قناة أبوظبي على الرسيفر