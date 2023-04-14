أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن موعد صرف المكرمة الملكية، وهي مبلغ يُقَدَّم مع معاش الضمان الاجتماعي، لأصحاب النظام القديم والمطور، خلال شهر رمضان للعام 1444 هـ، نقدم لكم خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان 1444في بنك الراجحي وقيمة المكرمة الملكية، و شروط الحصول على مكرمة رمضان قبل العيد، بالإضافة إلي طريقة الاستعلام عن هذه المكرمة من خلال الضمان الاجتماعي وبنك الراجحي، والفئات التي تستفيد من المساعدة المالية الحكومية، والخطوات التي يجب اتخاذها للحصول عليها.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان 1444في بنك الراجحي وقيمة المكرمة الملكية

سيتم التصرف في مكافأة رمضان في آخر نهاية أسبوع من شهر رمضان. أشارت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إلى أن مكافأة الملك هي 1000 ريال سعودي لكل مستفيد سعودي من الدعم، تؤخذ هذه المكرمة الرمضانية بشكل عام مع الضمان الاجتماعي المطور، وهي عبارة عن معونة تقدم للفئات المستفيدة من هذا الضمان، وتُقدَّم كتكريم من الملك مرة واحدة خلال شهر رمضان.

موعد صرف مكرمة رمضان 1444

لمعرفة موعد صرف مكرمة رمضان، يتم الاستناد إلى المرسوم الملكي الصادر عن الملك سلمان، الذي يفيد بأنه في حال زاد صرف مبلغ يتجاوز ثلاثة مليارات ريال سعودي في يوم الخميس، فسيتم صرف المكرمة في تلك الأثناء، بإمكانك الحصول على معلومات المكرمة الملكية بطريقة إلكترونية من خلال منصة أبشر، بالإضافة إلى الخدمة المقدمة عبر بنك الراجحي لجميع العملاء، حيث يتم إرسال رسالة نصية من بنك الراجحي تفيد بإضافة مبلغ المكرمة الملكية في حساب بنكي قبيل حلول عيد الفطر.

شروط الحصول على مكرمة رمضان قبل العيد

يتعين عليك توفير مجموعة من المتطلبات للحصول على المكرمة الملكية قبيل عيد الفطر، وتشتمل هذه الشروط على

يجب أن يكون المتلقي للمساعدة قد سجل سابقاً في البرنامج الداعم.

يتوجب أن يكون دخل المستفيد أقل من أو يساوي 3000 ريال سعودي شهريًا.

يتوجب أيضاً على المستفيد أن لا يملك أي عقارات أو قطع أراضٍ في المملكة العربية السعودية باسمه.

يجب أن يكون المستفيد سعوديًا.

يجب أن يتم الإقامة في المملكة العربية السعودية بصورة دائمة.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان من قبل الضمان الاجتماعي

تتمثل الإجراءات اللازمة للاستفسار عن مكافأة رمضان قبل العيد من قبل نظام التأمين الاجتماعي الموحد في الخطوات التالية

الوصول إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، على رابط hrsd.gov.sa.

تسجيل الدخول ببينانات معاش الضمان الاجتماعي.

ببينانات معاش الضمان الاجتماعي. عند الضغط على خيار الخدمات، سيتم عرض جميع المبالغ المستحقة في حساب دعم الضمان المطور المخصص للفرد المستفيد.

يمكنك الاطلاع على رابط استعلام المكرمة الملكية باستخدام رقم الهوية، الموجود على موقع sbis.hrsd.gov.sa.

خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان في بنك الراجحي

يتم استطلاع مكرمة رمضان في بنك الراجحي من خلال اتباع مجموعة خطوات محددة. الدخول إلى موقع الراجحي أو تطبيقه من خلال جوالك الخاص. تسجيل الدخول إلى حسابك في بنك الراجحي. النقر على الاستعلام عن الرصيد. سيظهر الرصيد وسيضاف له مكرمة رمضان.



متى تنزل مكرمة رمضان 1444-2023

متى تُصدر مكرمة رمضان؟ عادةً، يقوم خادم الحرمين الشريفين بإصدار أمر ملكي سنوي لصرف مكرمة الضمان الاجتماعي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك قبل عيد الفطر، فيمكن أن نقول أن الفئة التي تستحق مكافأة رمضان تتطابق مع الفئة المستحقة لمعاش الضمان الاجتماعي المحسَّن، وهو الذي يُغْطِّيه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يتغير موعد صرف مكرمة رمضان سنوياً. ولكن عادةً ما يتم صرفها في الفترة الثانية من شهر رمضان المبارك هذا العام، فإنه من المقرر صرف مكرمة رمضان 1444 هـ في الأسبوع الثالث من شهر رمضان قبل عيد الفطر.

قيمة مكرمة رمضان 1444

قيمة مكرمة شهر رمضان قبل عيد الفطر هي كما يلي

يتم دفع مبلغ 1000 ريال سعودي لرب الأسرة المستحق لمعاش الضمان الاجتماعي المطور. تقديم مكافأة شهر رمضان بمبلغ 500 ريال سعودي لكل شخص في أسرة المستحقين. يجب الالتزام بأن إجمالي مكرمة رمضان للأسرة واحدة لا يتجاوز 3000 ريال سعودي.



الفئات المستفيدة من المكرمة الملكية

الجماعات المستفيدة من الهبة الملكية التي حددتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية هي

المرأة التي ليس لها عائل.

الموظفين المتقاعدين عن العمل.

العجزة وكبار السن.

ذوي الاحتياجات الخاصة.

ذوي الدخل المحدود.

المطلقات والأرامل والأيتام.

خطوات الحصول على المكرمة الملكية

تُتابع الخطوات المتبعة لاستحصال المكرمة الملكية وفقًا للإجراءات التالية

الانتقال للذهاب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. ثم النقر على تسجيل مستخدم جديد. من بعد ذلك، تقوم بإدخال المعلومات المطلوبة عن طريق الحقول الخاصة. يجب التحقق من جميع المعلومات المدخلة. الضغط على زر الموافقة بعد قراءة وموافقة على جميع الشروط والأحكام المتعلقة بالموقع. بعد ذلك، يتم النقر على تسجيل الدخول في منصة التأمين الاجتماعي المُطوَّرة. يتطلب الخطوة التالية إدخال رمز المصادقة المعروض للمستفيد على الشاشة. ثم يجب اتباع الإجراءات الأخرى في الصفحة حتى يتم التسجيل في المكرمة الملكية بنجاح.

رابط الاستعلام عن المكرمة الملكية

يمكن الحصول على معلومات حول مكرمة رمضان من خلال الرابط الموجود على موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يمكن للمستفيد من هذا الرابط تسجيل الدخول إلى حسابه في الضمان المطور والإطلاع على كافة بياناته، ثم يتابع بالنقر على أيقونة “الخدمات”، وبذلك ستظهر جميع المستحقات التي تخص دعم ضمان المستفيد.

في ختام مقالنا قدمنا لكم خطوات الاستعلام عن مكرمة رمضان 1444في بنك الراجحي وقيمة المكرمة الملكية، كما قدمنا لكم شروط المكرمة وخطوات الحصول عليها إضافةً إلى رابط الاستعلام عنها ومن هي الفئات التي تحصل عليها.