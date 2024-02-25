شوف أسمك منهم ولا لسه.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة .. منصة مظلتي

يمكنك معرفة اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، في الآونة الأخيرة، شهدت عمليات البحث عن قوائم المستفيدين من الوجبة السابعة في العراق ارتفاعًا ملحوظًا، إذ أصبحت هذه الوجبة محل اهتمام كبير لفئة واسعة من المواطنين المشتركين في برنامج الرعاية الاجتماعية، الذين يسعون جاهدين للحصول على المنحة في مختلف محافظات العراق، يعد هذا البرنامج مساهمة فعّالة في تحقيق حياة كريمة وتخفيف العبء الاقتصادي عن الكثير من المشاركين، وسنقدم فيما يلي تفاصيل شاملة حول هذه الوجبة.

خطوات الإستعلام عن كشوفات المشمولين بالرعاية الاجتماعية

تم اتباع خطوات حاسمة لاستخراج قوائم المستفيدين من الوجبة السابعة في برنامج الرعاية الاجتماعية بمجرد ظهورها، وتتضمن هذه الخطوات.

يجب الدخول إلى منصة مظلتي الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

الإلكترونية التابعة لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية. ثم إدخال رمز التحقق المرئي، اختيار الوجبة والدفعة المناسبة.

ثم إدخال بيانات المستفيد.

ثم ثم تنزيل القوائم بكل يسر وسهولة.

أهم شروط التسجيل في برنامج الرعاية الاجتماعية داخل دولة العراق