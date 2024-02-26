استقبل الآن تردد قناة سمسم 2024 الجديد على النايل سات والعرب سات لمشاهدة افلام الكرتون

تبحث الكثير من الأمهات والعديد من الأسر العربية عن جميع إحداثيات التردد الخاص بقناة سمسم وهي من ضمن إحدى أشهر القنوات الفضائية العربية المعروفة التي تهتم بعرض محتوى الأطفال ومن خلال هذا المقال نتعرف على تردد القناة الجديد والذي يمكن من خلاله القيام بخطوات ضبط تلك الفضائية حتى يستمتع بها الأطفال بمحتوى مميز والذي يعتبر من أفضل محتويات التي تقدم التسلية بشكل مستمر للأطفال وفيما يلي نذكر تردد القناة، وكيفية ضبطها على التلفزيون كقناة للأطفال وبشكل مستمر وعلى فترات اليوم.

تردد قناة سمسم الفضائية

تعتبر قناه سمسم واحده من القنوات الأكثر تميزا على مستوى العالم العربي وتقدم برامج تحرص على أن تقدم كافة برامج التوعية للأطفال وتعزيز المبادئ والقيم والأخلاق لدى الأطفال حيث يتابعه الكثير من الأطفال في العديد من دول الوطن العربي حيث تصل بقوة بثها وإشارتها إلى كافة الدول العربية، وهناك حرص على ضبطها على أجهزة التلفاز من قبل متابعيها لأنها تقدم محتوى تسلية هادف للطفل فضلًا عن المحتوى الترفيهي من مشاهد برامج أطفال الأنمي والمسلسلات الكرتونية المحببة للكثير من الأطفال، وفيما يلي نستعرض التردد الخاص بالقناة.

تردد قناة سمسم نايل سات

التردد 11483.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح 5/6.

الجودة hd .

تردد قناة سمسم على القمر الصناعي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات من الممكن أن يتم ضبط القناه من خلاله وذلك باستخدام بيانات التردد الآتية:

التردد هو 11843 .

معدل للترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

معامل التصحيح 6/5.

مستوى الجوده اس دي.

كيفية تنزيل تردد قناة سمسم على الريسيفر

ببداية الأمر يمكن استعمال الريموت كنترول كي يتم اختيار زر قائمة ومن ثم يتم النقر على خيار إعدادات ثم النقر على مربع زر البحث اليدوي.

يتم تحديد نوعية القمر المرغوب بتنزيل القناة من خلاله سواء كان نايل سات أو القمر الصناعي عرب سات ومن ثم يتم إدخال بيانات التردد دون أخطاء ثم النقر على مربع اوكي، وانتظر للحظات لتحميل القناة ثم انقر موافق.

مميزات القناة