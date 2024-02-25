جميع قنوات الأطفال في قناة واحدة نزلها الآن.. تردد قناة وناسه على النايل سات وعرب سات .. أغاني تسعد طفلك على طول

في هذه الفترة، يبحث العديد من المواطنين، خاصةً أولياء الأمور، عن تردد قناة وناسه الجديدة، والتي استطاعت بفضل محتواها جذب الجماهير وبناء قاعدة مشاهدة كبيرة، حيث تتميز هذه القناة بعرض مجموعة متنوعة من الأغاني والبرامج الموجهة للأطفال، مما يساهم في ترفيههم وتشويقهم، ويسهم في تخفيف الضغط عن أولياء الأمور، وسنقوم في هذا المقال بتوضيح جميع التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

تردد قناه وناسه على النايل سات

قناة وناسة تتميز بعرض مجموعة واسعة من الأغاني والأناشيد المخصصة للأطفال، بالإضافة إلى تقديم محتوى هادف على مدار الساعة، مما يجعل مشاهدتها ممتعة ومفيدة دون ملل أو قلق، تتميز القناة أيضا بعدم عرض أي محتوى غير لائق أو غير مألوف، على عكس بعض القنوات الأخرى، يمكن مشاهدة محتواها المخصص للأطفال على التردد التالي.

اولا التردد/ 11470.

ثانيا معدل الترميز/ 27500.

ثالثا معامل تصحيح الخطأ/ 6\5.

رابعا معدل الاستقطاب/ عمودي

تردد آخر لقناة وناسه

اولا التردد/ 11270. ثانيا القمر الصناعي/ النايل سات. ثالثا معدل الترميز/ 27500. رابعا معامل تصحيح الخطأ/ 3\4. خامسا الاستقطاب/ عمودي.

أغاني قناة وناسه 2024

في برنامج “نونو”، يتضمن مجموعة متنوعة من الأغاني التي تشمل “يا لولو”، “يا شرطة حرامي”، “لولو الشطورة”، “حرامي سرق لولو”، “حبيب البابا”، “مين اللي سرق الجزمة”، “لوليات صغار”، “لولو وماما”، “لولو وأصوات الحيوانات”، “بيب بيب”، و”اجا الحلو”.

كيفية ضبط تردد قناة وناسه

للقيام بإضافة تردد قناة وناسة، اضغط زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

ثم اختر كلمة البحث اليدوي بعد ذلك، انقر على كلمة إضافة ترددات وحدد القمر الصناعي المناسب.

سواءً كان عرب سات ونايل سات قم بإدخال جميع بيانات القناة مثل التردد.

ومعدل الترميز، ومعامل تصحيح الخطأ، ثم اضغط على كلمة البحث، ستظهر قناة وناسة، قم بتحديدها وأخيراً انقر على كلمة حفظ.

تردد قناة وناسه على عرب سات