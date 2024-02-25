خسائر كبيرة لأصحاب العملة الصعبة.. الأخضر يواصل النزيف.. انهيار سعر الدولار اليوم في السوق السوداء .. الحزن ينتشر ما بين التجار

بعد الانهيار الكارثي في سعر الدولار اليوم في السوق السوداء ظل الكثير يتسائل عن السعر الحقيقي في السوق والبنك لذلك سوف نرصد السعر الحقيقي المتداول بكل مصداقية في السطور المقابلة، حيث شهدت السوق الموازية للعملة الأمريكية زيادة في المعروض خلال الساعات الأخيرة، يخشى المتعاملون من إعلان إجراءات جديدة من الحكومة المصرية أو البنك المركزي بخصوص التعامل مع الاستثمارات الأجنبية أو تغيير السياسات المالية، خاصة مع انضمام مصر إلى مجموعة “بريكس” منذ يناير الماضي، وقد شهدت الأيام القليلة الماضية حملات أمنية مكثفة أدت إلى اعتقال عدد من تجار العملات الأجنبية، وبخاصة تجار الدولار.

سعر الدولار اليوم في السوق السوداء

بعد دخول منطقة راس الحكمة في تعاون مشترك مع الشركات الاستثمار الإماراتية بقرار من رئيس الجمهورية وانتعاش البنوك المصرية بملايين من الدولارات سقط سعر الدولار اليوم بشكل كبير جدا، حيث شهد سعر الدولار اليوم في السوق السوداء في مصر تذبذبًا كبيرًا في سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري، حيث تراوحت الأسعار بين 50 جنيهًا و52 جنيهًا إلي 49 جنيه، مما أثار اضطرابات في هذا السوق.

سعر الدولار اليوم في البنوك

أسعار صرف الدولار اليوم في عدد من البنوك والمصارف المصرية اليوم كما يلي: