جيبك هيبقى مليان في رمضان .. الاستعلام وموعد صرف معاش تكافل وكرامة شهر مارس بالزيادة الجديدة .. اعرف قبضك هتاخده كام قبل ما تروح تقبض

يمكنك معرفة كيفية الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس وموعد الصرف، حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات “تكافل وكرامة” لشهر مارس مع الزيادة الجديدة التي أعلن عنها الرئيس عبدالفتاح السيسي،حيث تمت الموافقة على زيادة المعاشات بنسبة 15% لعام 2024، بتكلفة تقدر بحوالي 5.5 مليار جنيه، مما يجعل الزيادة خلال العام الحالي تصل إلى 55% من قيمة المعاش، كما تم تخصيص مبلغ 41 مليار جنيه لمعاشات “تكافل وكرامة” خلال العام المالي 2024/2025.

الاستعلام عن مستحقي معاش تكافل وكرامة بالاسم

توفر وزارة التضامن طريقة سهلة ومبسطة للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة شهر مارس للمواطنين، حيث يمكن اتباع الخطوات التالية.

زيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي من هنآ .

. ثم اختيار برنامج تكافل وكرامة.

تحديد المستحق لمعاش تكافل وكرامة عبر إدخال الاسم الرباعي.

اختيار الشهر المراد الاستعلام عنه من قائمة الخيارات.

إدخال رقم الهاتف الخاص بالمستحق.

الضغط على كلمة “استعلام”.

عرض جميع البيانات المتعلقة بالاستعلام بعد الانتهاء من الخطوات السابقة.

الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

للاستعلام عن معاش تكافل وكرامة، يتوجب اتباع ثلاث خطوات بسيطة:

يجب الولوج إلى بوابة الاستعلام والشكاوى لبرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن.

إدخال رقم البطاقة القومية.

النقر على زر “استعلام” لاستعراض البيانات.

موعد صرف معاشات تكافل وكرامة لشهر مارس 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي موعد صرف معاش تكافل وكرامة لعام 2024 في منتصف كل شهر، حيث يتم صرف الدعم النقدي للمواطنين من كافة الأماكن المحددة، وبناءً على ذلك، فإن موعد صرف معاش تكافل وكرامة لشهر مارس يبدأ في 15 مارس الجاري يستفيد من هذا الدعم خلال الشهر الجاري حوالي 5.2 مليون أسرة، وفقًا لإعلان وزارة التضامن الاجتماعي.

أماكن صرف معاش تكافل وكرامة

بالإمكان للمواطنين صرف معاش تكافل وكرامة من عدة مواقع مختلفة، ومن بينها.