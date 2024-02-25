“خد حبايبك وهات كوبوناتك”.. بأمر الحكومة صرف كوبونات شهر رمضان للمواطنين تصل” 500 جنيه ” تصرف من هذه الأماكن.. هتاخدو لحمة + عدس +سمن+زيت وسكر

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إصدار كوبونات خاصة بشهر رمضان بعدة فئات مختلفة وذلك بالتزامن مع بدء فعاليات معارض “أهلاً رمضان” التي بدأت من يوم الخميس الخامس عشر من فبراير 2024، وتستمر الفعاليات لمدة شهر كامل حتى منتصف شهر مارس القادم وجاءت تفاصيل الكوبونات كالاتي تقدم الشركة القابضة للصناعات الغذائية كوبونات لشهر رمضان لعام 2024 بفئات تشمل 100، 150، 200، 250، 300، و500 جنيه مصري.

شروط استخدام كوبونات رمضان من وزارة التموين

1- لا يمكن استبدال الكوبون بالمال ولا يتم دفع مبالغ إضافية عند الاستخدام.

2 – الكوبون صالحة لاستعمال واحد فقط للحصول على البضائع التالية: “لحوم، طيور، زيت، سكر، أرز، معكرونة، عدس، سمن، بيض”.

جهات صرف كوبونات رمضان

حددت وزارة التموين الجهات المختصة بتوزيع كوبونات رمضان، وقسمتها على أربعة مناطق رئيسية على النحو التالي:

الوجه البحري

الشركة العامة للتجارة بالجملة بالإضافة إلى مسؤول عن الجمعيات ضمن هذه الشركة بتوزيع الموارد أو النفقات.

الوجه القبلي

تقوم الشركة المصرية المتخصصة في التجارة الجملةبتنفيذ عمليات الصرف ويساهم المسؤول في جمعيتي ضمن هذه الشركة بالإشراف على هذه العمليات.

القاهرة الكبرى

تقوم شركة النيل للمجمعات الاستهلاكية، المعروفة بـ”مجمعات” بتوزيع المنتجات، بالإضافة إلى وجود مسؤول في جمعيتي يعمل في نفس الشركة وكذلك في الشركة المصرية المتخصصة في مجال اللحوم والدواجن.

الإسكندرية

تقوم شركة الإسكندرية المختصة بالمراكز الاستهلاكية “مجمعات” بعملية الصرف.

شنطة أهلا رمضان

تعرض الشركة القابضة المختصة بالصناعات الغذائية شنطة اهلا رمضان، حيث تشتمل على ما يبدأ من 6 مكونات وقد تصل إلى 10 مكونات بناءً على ما يطلبه الزبائن، وتحتوي هذه الشنطة على المواد الغذائية الأساسية التي يحتاجها كل منزل ولا يمكن الاستغناء عنها مثل: السكر والأرز والزيت والمكرونة والشاي والصلصة والفول والعدس والتمر والمقرمشات النباتية.