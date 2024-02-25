صدمة نفسية تصيب التجار بعد الإنهيار.. سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء بعد الإنخفاض الكارثي

شهد سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء تراجعًا كبيرًا أمام الجنيه المصري خلال جلسة اليوم الأحد الموافق 25-2-2024، وفقًا لما أفاد به متداولون في الأسواق غير الرسمية، في الوقت نفسه، أظهرت أحدث تحديثات أسعار الصرف في البنوك المصرية استقرارًا ملحوظًا في قيمة الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري، مما يثير استفسارات الكثيرين حول تحركات سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في جلسة اليوم.

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم

يمكنك معرفة سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء، حيث شهدت أسعار الدينار الكويتي تراجعًا في الساعات السابقه وانهارت جميع العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري وسبب هذا الانخفاض الكبير يعود إلي انتعاش الدوله بأموال راس الحكمه المصرية آلتي تم الاستثمار فيها من قبل الشركات الإماراتية، حيث انخفاض الدينار الكويتي بنحو 50 جنيهًا، حيث وصلت إلى مستوى يتراوح بين 120 و122 جنيهًا في السوق البديل، بعد أن كانت قد وصلت إلى 190 جنيهًا خلال تداولات نهاية الأسبوع السابق.

سعر الدينار الكويتي في البنوك