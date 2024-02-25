خلى الغلابه تاكل تبدأ من 150 جنيه وفيها كل حاجه.. اسعار كرتونه رمضان 2024 وسعر السلع الغذائية في كارفور .. لو ناوي تطلع حاجه لله أو تشتري ليك فرصة ممتازة

مع بداية شهر رمضان، يتطلع العديد من الأسر إلى معرفة اسعار كرتونه رمضان 2024 في كارفور وبعض المتاجر الأخري، حيث يتطلع الكثيرون بشغف لمعرفة تكلفة الكرتونة خلال هذا العام، وتعمل سلسلة كارفور جاهدة لتقديم خصومات وعروض مميزة، خاصةً على المنتجات الغذائية التي يتم تقديمها في هذا الوقت المميز من السنة، يتصدر عروض رمضان 2024 من كارفور عمليات البحث، حيث تسعى الشركة لتقديم عروض استثنائية في كل موسم رمضان، فيما يلي، سنوضح سعر الكرتونة لكل المهتمين.

اسعار كرتونه رمضان 2024

من خلال جهودنا المستمرة في استكشاف اسعار كرتونه رمضان للعام 2024، أعلنت سلسلة محلات كارفور في مصر عن تكلفة الشنطة الرمضانية، والتي بلغت حوالي 150 جنيهًا مصريًا، تشمل هذه الشنطة.

كيس من السكر بوزن كيلو جرام.

كيس من الأرز بوزن كيلو جرام.

علبة سمنة بحجم 700 جرام.

كيس من الفول تدميس بوزن نصف كيلو.

كيس من المكرونة بوزن 350 جرام.

باكو من الشاي بوزن 40 جرام.

زجاجة من الزيت بحجم 750 مل.

أسعار كرتونة رمضان في كازيون

أبلغت سلسلة محلات كازيون عن عروض خاصة لكرتونة رمضان، حيث تم تسعيرها بمبلغ 190 جنيهًا مصريًا وتتضمن تشكيلة واسعة من السلع الأساسية التي يحتاجها كل منزل، تشمل الكرتونة.

كبس أرز بوزن 900 جرام. باكو شاي بوزن 40 جرام. كيلو سكر. علبة صلصة بوزن 280 جرام. زجاجة زيت بوزن 700 جرام. 3 أكياس مكرونة بوزن الكيس 250 جرام.

سعر كرتونة رمضان في أولاد رجب

يُقدم سوبرماركت أولاد رجب تخفيضات على مجموعة واسعة من السلع والمواد الغذائية، بالإضافة إلى الياميش المخصص لشهر رمضان وصناديق رمضانية، تشمل هذه.

كيس أرز بوزن كيلو جرام واحد.

كيس سكر بوزن كيلوجرام.

علبة صلصة بوزن 135 جرام.

كيس مكرونة بوزن 350 جرام.

علبة سمنة بوزن 350 جرام.

شنطة خير زمان في رمضان 2024

نُعلن لكم عن قيمة شنطة “خير زمان” لشهر رمضان لعام 2024، حيث تبلغ تكلفتها 175 جنيهًا مصريًا، وتحتوي على.

كيلو من الأرز.

زجاجة زيت بوزن 600 مل.

كيلو واحد من السكر.

علبة صلصة بوزن 280 جرام.

كيسين مكرونة وزن كل كيس 350 جرام.

نصف كيلو من الملح.

عروض كارفور 2024 لشهر رمضان على جميع السلع الغذائية