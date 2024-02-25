“ان خلص الفول انا مش مسؤول”.. التموين تفجر مفأجاة ل 100 مليون مواطن بمناسبة شهر رمضان + انخفاض يضرب اسعار هذه السلع.. صباح الأخبار الحلوة

في هذه الفترة تُظهر النساء اهتماماً بتحضير ما يلزم لشهر رمضان من خلال التوجه إلى الأسواق للتسوق تأهباً لقدوم هذا الشهر المبارك رمضان وهناك العديد من المحلات التي تُقدم كافة الحاجات الرمضانية وتختلف الأسعار بين مكان وآخر بينما تتوفر مستحضرات ولوازم شهر رمضان في شنط خاصة بالشهر الكريم والتي يتم عرضها وبيعها في معارض “أهلاً رمضان 2024” إلى جانب الجمعيات المشتركة في هذه المعارض التي أعلن عنها التموين كما أن هناك تخفيضات مقدّمة للمواطنين.

أسعار شنط مستلزمات رمضان التموينية

تقدم وزارة التموين، شنط تحتوي على لوازم شهر رمضان في معارض “أهلاً رمضان” المقامة في كافة المحافظات، والتي انطلقت في الخامس عشر من فبراير عام 2024، تشمل الشنط ما بين 6 إلى 10 من السلع الأساسية والمواد الغذائية ومنها: السكر، الفول، العدس، الزيت، المكرونة، الملح، الصلصة، السمن، والشاي، وتأتي أسعار هذه الشنط ابتداءً من مائة جنيه مصري حيث تتوفر حقيبة المستلزمات المطبخ الرمضانية بالمتاجر الكبرى للسوبر ماركت، حيث يبلغ سعرها الأدنى 155 جنيهاً مصرياً الا ان التموين أعلنت المفأجاة التي سرت جميع المواطنين وتشتمل الحقيبة على كيلوجرام من الأرز وكيلوجرام آخر من السكر إلى جانب زجاجة من الزيت وعلبتين من الصلصة وعلبة ملح وكيسين من المكرونة بالإضافة إلى علبة من التمر.

أسعار مستلزمات رمضان في المحلات

شهدت الأسواق الايام القليلة الماضية انخفاضا واضحا في أسعار العديد من المواد والمنتجات الغذائية، خصوصاً مع اقتراب حلول شهر رمضان الكريم وكان من أبرز هذه المواد الفول والزيت والدقيق واللحوم وقد أوردت هذه المعلومات بوابة الأسعار المحلية والدولية الصادرة عن مجلس الوزراء.

تُلاحظ تراجع أسعار السلع الرئيسية كما يلي: