“عربيات الغلابة وصلت”.. هذه اسعار ارخص 3 سيارات جديدة في السوق 2024 ميتسوبيشي + جيلي + BYD بإمكانيات رهيبة وأقل سعر.. جهز فلوسك لو هتشتري!!

يحتوي السوق في مصر على تشكيلة واسعة من المركبات التي تأتي في تصاميم مختلفة مثل السيارات السيدان والرياضية متعددة الأغراض والهاتشباك كما يميز السوق تنوع العلامات التجارية والمواصفات الفنية والتكنولوجية لكل طراز وتعتبر القيمة السعرية للسيارة عاملًا حاسمًا يلعب دورًا بالغ الأهمية في قرار الشراء وجاءت أسعار اقل السيارات في مصر كالاتي.

ارخص 3 سيارات في مصر 2024

1 – ميتسوبيشي اتراج

تحتوي العربة على مُحرك مكون من ثلاث أسطوانات سعة 1200 سي سي يولد قوة قدرها 76 حصان ويُقدِم عزمًا يصل إلى 100 نيوتن متر، ويتضمن نظام نقل حركة آلي مع نظام دفع على العجلات الأمامية كما يتميز بنوافذ كهربائية في الأمام والخلف، وقفل آلي للأبواب وعجلات بمقاس 185/55 R15 82V، وعجلات قياس 15 بوصة بالإضافة إلى مكيف هواء حيث تعرض شركة ميتسوبيشي طراز اتراج الجديد لعام 2024 وتصل بقيمة تصل إلى 670 ألف جنيه كسعر رسمي.

2 – جيلي GX3 PRO

تتميز السيارة جيلي GX3 PRO بأنها تمتلك مرايا جانبية تعمل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى فتحة في السقف، وتأتي مجهزة بنظام أمان يشتمل على فرامل ABS و EBD، كما يوجد بها نظام ESP جهاز أمان ضد السرقات، ووسائد هوائية AIRBAGS، ونظام قفل مركزي وأجهزة استشعار لإعانة السائق على الركن، وكاميرا خلفية، وعجلات رياضية مقاس 16 إنش، إلى جانب إنارة LED نهارية، ومصابيح خلفية تعمل بنفس هذه التقنية حيث تطرح السيارة جيلي GX3 PRO في السوق المصرية بتكلفة رسمية مقدارها 779,900 جنيه مصري.

3 – بي واي دي F3

تم تجهيز سيارة BYD F3 بنظام الفرامل المانع للانزلاق (ABS)، ونظام توزيع قوة الفرملة إلكترونيًا (EBD)، إلى جانب نوافذ كهربائية في كل الأبواب، ومرايا جانبية قابلة للتحكم كهربيًا. كما تحتوي على تكييف يدوي، وأكياس هوائية أمامية لزيادة الأمان، وعجلة قيادة مرنة مزودة بنظام التوجيه المعزز، بالإضافة إلى نظام صوتي متطور مع إمكانية التوصيل عبر منفذ AUX تستخدم السيارة محركاً بأربع أسطوانات سعة لتر ونصف (1500 سي سي) يولد قوة تبلغ 108 أحصنة وينتج عزماً دورانياً يصل إلى 145 نيوتن متر كما تتميز بالقدرة على الوصول إلى سرعة قصوى تصل إلى 180 كيلومتر في الساعة. تتضمن السيارة كذلك ناقل حركة يدوي من 5 سرعات بالإضافة إلى خيار أوتوماتيكي في التحويل بين السرعات تأتي النسخة الأساسية من السيارة بمبلغ 550 ألف جنيه، في حين أن النسخة العليا المجهزة بعلبة تروس أوتوماتيكية متاحة بقيمة 635 ألف جنيه.