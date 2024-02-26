سجل الآن في الدعم الاجتماعي المباشر عن طريق منصة asd.ma واعرف قيمة دعمك

يقدم الدعم الاجتماعي المباشر من قبل الحكومة المغربية مساعدة لأصحاب الاحتياجات الخاصة والذين أصابته ظروف هشة أدت إلى عدم مقدرتهم على التكسب، كما أتاحت التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر عبر منصة خصصتها الحكومة للتسجيل في الدعم، ومتابعة طلب الطلب من خلالها، كما وضعت شروط ومعايير لابد من وافرها في المستفيد من الدعم لكي يستطيع تسجيل نفسه في الدعم المباشر.

من خلال موقع البديل الإخباري نبين لكم طريقة تتبع الدعم المباشر، وطريقة التسجيل، ومتي يتوفر الدعم، وقيمة الدعم.

متابعة طلب الدعم الاجتماعية المباشر asd

يتطلب متابعة الدعم المباشر التسجيل في منصة الدعم المباشر عبر الرابط التالي: asd.ma، وبعد ذلك عليك اتباع التالي:

قم بالدخول على المنصة والتسجيل في حسابك الشخصي. بعد الولوج إلى الحساب الخاص بك تجد بيان بحالة الطلب وهم كالتالي:

مقبول.

أو مرفوض.

أو تحت المراجعة.

كما يمكنك أيضا الاطلاع على أسباب الرفض وتصحيح الخطأ إن وجد، وتحديث بياناتك.

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التسجيل في الدعم الاجتماعي المباشر

التسجيل في الدعم المباشر من أبسط الأمور التي توفرها منصة الدعم المباشر، والتي يمكن التسجيل من خلالها عن طريقة اتباع الخطوات التالية:

الدخول على منصة الدعم المباشر. تسجيل الدخول على حسابك، أو أنشئ حساب بإدخال بيناتك الشخصية. حمل المستندات المطلوبة مثل بطاقة الهُوِيَّة وشهادة الإقامة والعائلية. أكد التسجيل وانتظر قليلًا وسيتم مراسلتك بالقبول في الدعم. سيتم مراجعة طلبك وبعد القبول والموافقة سيتم صرف الدعم لك شهريًا.

كيف يتم توفير الدعم الاجتماعي المباشر؟

بعد تقديم طلب الدعم والموافقة عليه يصرف الدعم بعد مرور 30يوما من قَبُول الطلب على الأقل، ثم أن الدعم يتوفر صرفة للمستفيد مع نهاية كل شهر، ولكن يجب عليك تتبع الدعم عبر المنصة الخاصبة بالدعم المباشر كما بينا طريقة التتبع للتأكد من الاستحقاق.

مبلغ الدعم الاجتماعي

تمنح الإعانة المقدمة من الدعم المباشر بأكثر من طريقة، حيث يتم منح إعانة شهرية وأخرى تصرف كمبلغ مرة واحدة في حالات حددها القائمون على الدعم نحو الولادتين الأولى والثانية وإعانات جزافية، بحيث لا يقل دعم الأسرة عن 500 دَرْهم، وتحدد باقي الإعانات كما هو موضح بالصورة.

من المهم أن تعرف أن الدعم الاجتماعي المباشر مقدم من الحكومة المغربية لتحقيق العدالة الاجتماعية بين جميع الموطنين لذلك يحص القائمون على الدعم التأكد من استحقاق جميع المستفيدين، فيجب عليك تتبع طلم على المنصة دوما.