أحداث مثيرة.. مسلسل المتوحش الحلقة 24 مترجمة للعربية عبر تردد قناة Atv والفجر الجزائرية

ينتظر بفارغ الصبر عشاق مسلسل المتوحش الحلقة 24 التي تظهر بها حقائق جديدة حول عائلة يامان، وكما تعودنا من الدراما التركية فهي تتميز بالقصص الرائعة والحبكة المميزة في أحداث المسلسل المشوقة، حيث تجعل المشاهد دائمًا في حالة شغف لما سيحدث في الحلقات القادمة، وقد تأتي قصة المسلسل حول يامان وهو شاب تم اختطافه منذ الصغر من عائلته الغنية ليعيش بعد ذلك في الشوارع في حياة صعبة للغاية يواجه فيها الكثير من التحديات قبل التعرف على عائلته وحتى بعد اكتشافها.

مسلسل المتوحش الحلقة 24

حقق مسلسل المتوحش نسبة مشاهدة عالية منذ بداية عرضه وحتى الآن وصنع جماهيرية كبيرة في الوطن العربي بأكمله، فهو لديه الكثير من الأشخاص المنتظرة المشاهد الجديدة في مسلسل المتوحش الحلقة 24 التي تأتي بأحداث مشوقة جدًا بعد ما حدث في الحلقات السابقة وهي محاولة يامان التأقلم مرة أخرى في حياته الجديدة لكن الأمور لا تسير كما كان متوقع لها يحاول يامان في الحلقات السابقة حماية عائلته التي اكتشفها بعد عناء سنين طويلة كونه الإبن الأكبر لهذه العائلة، لكن بالرغم من حبه الكبير للعائلة مازال يشعر بأنه شخص غير مرغوب فيه، لذا يقرر العودة للعيش كما كان سابقًا في شوارع المدينة، لكن تحدث مفاجأة جديدة وهي إعلان الوصية الخاصة بجد يامان ثم يتبين بعد ذلك أن الوصية باسم يامان وتنقلب الأحداث مرة أخرى، وهذا ما سنتعرف عليه في الحلقة القادمة من المسلسل.

القنوات الناقلة لمسلسل المتوحش

يتم عرض المسلسل على قناة فوكس تي في التركية وقناة الفجر الجزائرية وقناة إم بي سي مصر، كما يتم عرضه على منصة قصة عشق،وفيما يلي نستعرض تردد قناة الفجر الجزائرية: