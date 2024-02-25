يامان عرف مين حرض على خطفه.. موعد مسلسل المتوحش الحلقة 25 مدبلج باللغة العربية وترددات القنوات الناقلة

تصدر مسلسل المتوحش الحلقة 25 خلال الساعات الأخيرة البحث بشكل كبير على محركات البحث المختلفة من قبل جميع محبي الدراما التركية، فهو مسلسل نال إعجاب الجميع حيث إنه يتناول القصة الخاصة به بحبكة درامية لا يوجد لها مثيل تلعب على جذب أكبر عدد من المشاهدين، لذلك ينتظر الجميع التعرف على الموعد الخاص بعرض الحلقة الخامسة والعشرين منه للتعرف على الأحداث الأخيرة التي وصل المسلسل إليها، ومن خلال مقالنا نقدم لكم تلك المواعيد وغيرها من التفاصيل.

مسلسل المتوحش الحلقة 25

يعد مسلسل المتوحش الحلقة 25 من المسلسلات التي جذبت عدد كبير من المتابعين لها، وهذا لأنه يضم عدد كبير من مشاهد الأكشن والجريمة التي يفضلها فئة كبيرة من المشاهدين، وعلى الرغم من ذلك إلا أن العديد من الأحداث الخاصة به تميل إلى القصة الرومانسية التي تنشئ بين أبطال العمل، وتكون المواعيد الخاصة بعرض المسلسل كما يلي:

يتم عرض المسلسل في تمام الساعة الثامنة مساءًا خلال يوم الثلاثاء من كل أسبوع على قناة فوكس تي في التركية باللغة التركية.

يتم ترجمة المسلسل إلى اللغة العربية لكي يتم عرضه على قناة الفجر الجزائرية أيضًا فجر كل أربعاء.

كما يتم عرضه أيضًا على قناة إم بي سي مصر الأولى في تمام الثامنة أيضًا من كل أسبوع.

تردد القنوات الناقلة للمسلسل

كما ذكرنا أن المسلسل يتم عرضه على عدد من القنوات الفضائية منها التركية وكذلك العربية، ويكون ترددات تلك القنوات كما يلي:

1- قناة فوكس تي في التركية

القمر الصناعي: تركسات.

التردد: 12329.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 6666.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

2- قناة الفجر الجزائرية

التردد: 12034.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

القمر الصناعي: نايل سات.

3- قناة إم بي سي مصر