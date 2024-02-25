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“مغامرات القط والفأر المضحكة” نزل تردد قناة توم وجيري الان 2024 على القمر الصناعي النايل سات واستمتع بأحلى المغامرات
تعتبر قناة توم وجيري من بين أهم القنوات الطفولية المميزة التي زاد البحث عنها في الفترة الأخيرة، حيث إنها اكتسبت شهرة كبيرة تزامنًا مع الأعمال الطفولية والكرتونية المميزة التي تقوم بتقديمها، إضافة إلى أن القناة تقوم على إذاعة الأفلام والمغامرات التي تدور بين القط والفأر، ويمكن العمل على استقبال القناة وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.
تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات
يمكن استقبال قناة توم وجيري الجديد على القمر الصناعي النايل سات، وفقًا للبيانات المتمثلة في الأتي:-
- القمر الصناعي للقناة هو النايل سات.
- بينما التردد يكون 12149.
- استقطاب القناة هو أفقي.
- بينما معامل الترميز هو 27500.
- معامل تصحيح الخطأ فهو ⅚.
تردد قناة توم وجيري 2024 العرب سات
ومن السهل القيام بإستقبال قناة توم وجيري على العرب سات، وفقًا لما يلي:-
- القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.
- بينما التردد الجديد فهو 11315.
- استقطاب توم وجيري هو افقي.توم
- معامل الترميز يكون 27500.
خطوات استقبال قناة توم وجيري أطفال على القمر الصناعي
هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم استقبال قناة توم وجيري أطفال على العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-
- في البداية يُرجى الذهاب إلى إعدادات جهاز الرسيفر.
- ومن ثم يتم تحديد القمر الصناعي.
- إدخال التردد الجديد للقناة.
- بعد ذلك يتم تحديد معدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ.
- ليتم استقبال القناة في النهاية بكل سهولة.