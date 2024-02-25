عاجل ترتيب مجموعات الكونفدرالية الافريقية والقنوات الناقلة قبل مباريات اليوم الأحد بجودة عالية

ينتظر الكثير الإعلان عن ترتيب مجموعات الكونفدرالية الافريقية من مباريات الجولة الخامسة، التي ستقام اليوم الأحد من الخامس والعشرون من شهر فبراير 2024، ومن ثم يرفع فريقي الزمالك، ومودرن فيوتشر راية الأندية المصرية، كما يواجه فريق الزمالك فريق أبو سليم الليبي، اليوم في الجزائر، وأيضًا يواجه فريق مودرن فيوتشر منافسه سوبر سبورت الجنوب إفريقي، حيث تقام المباراة في تمام الساعة السابعة بتوقيت مكة المكرمة، والساعة السادسة بتوقيت القاهرة، وذلك مساء يوم الأحد، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على ترتيب المجموعات، والقنوات الناقلة للمباريات.

ترتيب مجموعات الكونفدرالية الافريقية

تم ترتيب مباريات الجولة الخامسة من بطولة الكونفدرالية إلى مجموعات، وهي كالآتي:

المجموعة الأولى

اتحاد العاصمة الجزائري 10 نقاط.

أما مودرن فيوتشر 7 نقاط.

وكذلك أيضًا الهلال الليبي 3 نقاط.

أما سوبر سبورت الجنوب الإفريقي 3 نقاط.

المجموعة الثانية

تشمل الزمالك 10 نقاط.

أما أبو سليم الليبي 9 نقاط.

وكذلك ساجرادا الأنجولي 4 نقاط.

أما أكاديمية سوار الغيني دون نقاط.

المجموعة الثالثة

تشتمل على الافريقي التونسي 9 نقاط.

أما دريمز الغاني 9 نقاط.

وكذلك ريفرز النيجيري 6 نقاط.

وأيضًا أكاديميكا لوبيتو الأنجولي دون نقاط.

المجموعة الرابعة

تشمل نهضة بركان المغربي 10 نقاط.

أما الملعب المالي 7 نقاط.

وكذلك سيخوخون الجنوب الإفريقي 4 نقاط.

أما ديابل نوار الكونغولي نقطة واحدة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد أبو سليم

سوف تذاع المباراة المنتظرة التي يشترك فيها فريقي الزمالك ضد أبو سليم، وذلك عبر قنوات بي إن سبورتس الناقلة لجميع مباريات الكونفدرالية الافريقية، ومن ثم قناة beIN Sports HD الفضائية.