شوف نتيجتك بالاسم.. LINKنتائج الثالث متوسط الدور الاول 2024 عموم محافظات العراق

أعلنت وزارة التربية العراقية، عن نتائج السادس الاعدادي التمهيدي والثالث المتوسط في جميع محافظات العراق، بما يسمح لجميع الطلبة والطالبات في هذه المرحلة بالإستعلام عن نتائجهم عبر الموقع الرسمي للوزارة وكذلك موقع نتائجنا الإلكتروني، وفي هذا ينتظر عدد كبير منهم إعلان نتائج الثالث متوسط دور أول، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نتائج الثالث المتوسط الدور الأول 2024

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن نتائج الثالث المتوسط دور أول في جميع محافظات العراق، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة التربية العراقية.

إدخال رمز التحقق المرئي في الخانة المخصصة لذلك.

التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع.

ليتم بعدها إدخال اسم الطالب والرقم الإمتحاني الخاص به.

الضغط على زر “عرض”.

لتتمكن من استخراج جميع الكشوفات الخاصة بالنتيجة.

موعد إعلان نتائج الثالث متوسط دور أول 2024

أوضحت مصادر مسؤولة في وزارة التربية العراقية، أن نتائج الثالث متوسط دور أول أوشكت على الظهور، خاصة بعد إنتهاء الوزارة من تصحيح ومراجعة جزء كبير من أوراق الإمتحانات الخاصة بكل طالب وطالبة، إضافة إلى أن النتيجة لم يتبق عليها سوى أيام قليلة وسيتم العمل على إعلانها ورفعها عبر الموقع الرسمي للوزارة وموقع نتائجنا، بحيث يسهل على الجميع في استخراجها ومعرفة الدرجات التي تم الحصول عليها.