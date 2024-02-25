مبروك للجميع.. نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024 العراق من موقع نتائجنا
نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024 من خلال موقع نتائجنا الإلكتروني كريمة
أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي داخل جميع مدارس المحافظات، والذي سوف يتم الإعلان عنه في خلال الساعات القادمة ولذا؛ بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن طريقة معرفة نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي عبر مواقع الإنترنت، بدلاً من التوجه إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب اختصاراً للوقت والجهد، وهو ما أتاحته الوزارة حيث إنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الإلكتروني.
نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024
أوضحت وزارة التربية العراقية بعد انتهاء امتحانات السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي، والتي تم عقدها ما بين 8 فبراير حتى يوم 15 فبراير، ثم البدء في تصحيح الامتحانات، ولذلك أصبح بإمكان الطالب أن يجتاز الامتحانات الخاصة بالوزارة الوزارة، في حالة أن كانت نتائج امتحانات السادس المهني كانت أن الطالب قد اجتاز نصف المقررات الدراسية التي قد خضع الطالب لامتحاناتها، ومن ثم أصبح مؤهلاً لذلك.
الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي 2024
يمكن للطلاب المقيدين في مرحلة السادس الإعدادي المهني أن يقوموا بالاطلاع على نتائجهم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي هي الآتي:
- زيارة الموقع الإلكتروني نتائجنا من الرابط المدرج هنا.
- النقر على خانة نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي.
- اختيار المحافظة التي هي محل إقامة الطالب بها.
- ثم الضغط على أيقونة تنزيل، ومن هنا يتم تحميل ملف نتائج المحافظة التي تم اختيارها.
- يتمكن الطالب من فتح الملف والبحث فيه باستخدام الاسم، أو من خلال الرقم الامتحاني له.