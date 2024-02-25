مبروك للجميع.. نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024 العراق من موقع نتائجنا

أعلنت وزارة التربية العراقية عن اقتراب ظهور نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي داخل جميع مدارس المحافظات، والذي سوف يتم الإعلان عنه في خلال الساعات القادمة ولذا؛ بدأ الطلاب وأولياء الأمور في البحث عن طريقة معرفة نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي عبر مواقع الإنترنت، بدلاً من التوجه إلى المدرسة التي يدرس بها الطالب اختصاراً للوقت والجهد، وهو ما أتاحته الوزارة حيث إنه يمكن الاطلاع على النتائج عبر الموقع الإلكتروني.

نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي 2024

أوضحت وزارة التربية العراقية بعد انتهاء امتحانات السادس الإعدادي المهني تمهيدي خارجي، والتي تم عقدها ما بين 8 فبراير حتى يوم 15 فبراير، ثم البدء في تصحيح الامتحانات، ولذلك أصبح بإمكان الطالب أن يجتاز الامتحانات الخاصة بالوزارة الوزارة، في حالة أن كانت نتائج امتحانات السادس المهني كانت أن الطالب قد اجتاز نصف المقررات الدراسية التي قد خضع الطالب لامتحاناتها، ومن ثم أصبح مؤهلاً لذلك.

الاستعلام عن نتائج السادس الإعدادي المهني تمهيدي 2024

يمكن للطلاب المقيدين في مرحلة السادس الإعدادي المهني أن يقوموا بالاطلاع على نتائجهم من خلال مجموعة من الخطوات البسيطة، والتي هي الآتي: