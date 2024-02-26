عاجل.. “المالية العراقية” تبكير موعد صرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة لشهر مارس 2024

في إطار الدعم المستمر من قبل حكومة العراق، فقد عملت على تطبيق زيادة جديدة تُقدر بنحو 100 ألف دينار عراقي، يتم العمل على صرفها مع بداية كل شهر ميلادي وعند صرف رواتب المتقاعدين، إضافة إلى أن هذه الزيادة تم الإعلان عنها في شهر نوفمبر الماضي 2023، وبدأ العمل على صرفها مع بداية شهر ديسمبر وإلى الأن، لتختلف قيمة رواتب المتقاعدين من مستفيد إلى أخر وفقًا لما تُعلنها وزارة المالية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين في العراق

أوضحت وزارة المالية، أن صرف رواتب المتقاعدين يكون مع بداية كل شهر ميلادي ما لم يوافق عُطلة رسمية أو إجازة داخل دولة العراق، ومن المتوقع صرف رواتب هذا الشهر يوم الخمس المقبل الموافق 29 فبراير 2024، نظرًا لأن يوم 1 مارس يوافق الجمعة وهي عُطلة رسمية في البلاد، لهذا تم تبكير الصرف عن الموعد الرسمي له، مع العلم ان الصرف يكون من مختلف منافذ الصراف الألي وجميع المصارف الحكومية.

كيفية الإستعلام عن رواتب المتقاعدين

هناك بعض الخطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن صرف رواتب المتقاعدين لشهر مارس، وفقًا لما يلي:-

الذهاب إلى موقع وزارة المالية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية.

ومن ثم يتم التوجه إلى الخدمات الإلكترونية.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

ومن ثم يُرجى إدخال باقي البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

وعلى إثرها يتم عرض جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب وبالزيادة الجديدة البالغ قيمتها 100 ألف دينار عراقي على كل راتب يحصل عليه المواطن في دولة العراق.

شروط التقديم في هيئة التقاعد بالعراق

تتمثل أهم شروط القيام بالتقديم في هيئة التقاعد بالعراق، وفقًا لما يلي:-