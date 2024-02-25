احدث مشوقة.. شاهد مسلسل اخواتي الحلقه 118 عبر تردد قناه الفجر الجزائريه 2024 بجوده عاليه hd

مسلسل اخواتي الحلقه 118 الذي يعد من أهم المسلسلات التركية التي يتم عرضها حاليًا، كونه يناقش بعض القضايا الإجتماعية الهامة لذا حاز المسلسل على نجاح وشهرة كبيرة في تركيا والوطن العربي، حيث استطاع أن ينافس الكثير من الأعمال المعروضة في هذا الوقت وحصل على عدد كبير من الجوائز طوال عرض المواسم السابقة ومازال يتم عرضه في موسمه الرابع، وقد بدأ عرض مسلسل اخواتي في 20 فبراير عام 2021 ومنذ ذلك الوقت وهو يحقق نسبة مشاهدة عالية في جميع المواسم، وفيما يلي نتعرف على قصة المسلسل وما هي القنوات التي تقوم بعرضه.

مسلسل اخواتي الحلقه 118

يواصل مسلسل اخواتي الحلقة 118 أحداث التشويق والإثارة التي بدأ المسلسل أن يتجه لها بعد أن كان المسلسل يأخذ طابع رومانسي هاديء، حيث يدور المسلسل في هذا الموسم حول استكمال الصعوبات التي كان يواجهها الأخوات في الماضي عندما تعرضوا لفقدان والديهم إثر حادث مروع، والذي تسبب في معاناة كبيرة لهم ومازالوا لا يستطيعون التأقلم وتخطي الأمر كما حدث مع آسيا التي اضطرت للدخول إلى مصحة نفسية، وفي المقابل يستمر باقي الإخوة بمواجهة مصاعب الحياة مع التمسك بحب الأسرة والسعي لتحقيق أحلامهم.

موعد عرض مسلسل اخواتي الحلقه 118

يتم عرض مسلسل اخواتي على العديد من المنصات مثل قصة عشق، وذلك بعد أن يتم عرضه حصريًا يوم السبت من كل أسبوع في تمام الساعة الثامنة مساءً على قناة atv التركية، حيث يمكنك العثور على القناة عبر التردد التالي: