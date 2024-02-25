كشف الوجبة السابعة PDF لينك اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 العراق

أصبحت الوجبة السابعة من برنامج الرعاية الاجتماعية هي حديث الساعة في مختلف أنحاء محافظات العراق، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تبذل قصارى جهدها من أجل الإنتهاء من عرض كشوفات الوجبة الجديدة من الرعاية الاجتماعية، إضافة إلى أن هذا البرنامج يُساهم بشكل كبير في تخفيف العبء الاقتصادي وتوفير حياة كريمة لجميع المواطنين الراغبين في الحصول على الدعم المالي المقدم، ويمكن الإطلاع على أخر وجبة تم صدورها كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

عرض كشف الوجبة الأخيرة من الرعاية الاجتماعية

يمكن استخراج كشوفات الوجبة الأخيرة من برنامج الرعاية الاجتماعية، وفقًا للخطوات التي تتمثل في التالي:-

في البداية يتم الذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

إدخال اسم المستخدم ورقم الهوية.

ليتم التوجه إلى الصفحة التالية من الموقع بعدها.

وعليه يتم اختيار الوجبة التي عليها الدور.

إدخال جميع البيانات الخاصة بالشخص المستفيد.

الضغط في النهاية على أيقونة “بحث”.

وفي النهاية سيتم الكشف عن جميع أسماء المشمولين في الرعاية.

موعد صدور كشف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، أن الوجبة السابعة قيد عملية المراجعة والدراسة الميدانية التي تشمل عدد كبير من المتقدمين للحصول على منحة الرعاية الاجتماعية التي تبذل الوزارة قصارى جهدها من أجل الإعلان عنها في أقرب وقت، فضلاً عن أن هذه الوجبة تأخرت عن الوجبات السابقة نظرًا لعدم توافر التمويل اللازم داخل الدولة، وجاري العمل على توفيره في أقرب وقت، ليتمكن كل مستفيد من الإطلاع على اسمه.