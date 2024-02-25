مبروك.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة السابعة في جميع محافظات العراق

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الانتهاء من رفع كشوفات اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، ومن ثم يعتبر هذا البرنامج واحدًا من أهم برامج الدعم في العراق، كما تقدم الحكومة العراقية من خلال هذا البرنامج إلى المساعدة للأسر ذات الدخل المحدود، وأيضًا الأفراد الذين يواجهون صعوبات معيشية، وذلك في ظل الحياة الاقتصادية الصعبة، لذا سوف نتعرف في هذا المقال على خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

خطوات الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بتسهيل عملية الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024، وذلك من خلال اتباع الآتي:

أولًا قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

ومن ثم انتقل إلى صفحة برنامج الرعاية الاجتماعية.

ثم بعد ذلك قم بتحدد الفئة التي ترغب في الاطلاع على أسمائها.

ومن ثم قم بالنقر على زر تحميل الكشوفات.

وبعد ذلك انتظر لحظة حتى يتم تحميل الكشوفات.

ثم قم بالبحث عن الاسم في الكشوفات المحملة.

وإذا تم العثور على الاسم، قم بالاطلاع على تاريخ الميلاد.

وكذلك إذا لم تجد اسم الفرد، فانتظر حتى يتم رفع الكشوفات الإضافية.

إذا قمت بهذه الخطوات سوف يتم البحث عن الأسماء بكل سهولة، وذلك يسهم في تقليل الزحام في المؤسسات الحكومية.

شروط اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة في العراق

يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق من أبرز برنامج الدعم للمواطنين، لذا قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بوضع عدة شروط للاستفادة من برنامج الرعاية الاجتماعية، ومن أهم هذه الشروط ما يلي: