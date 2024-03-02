يلا بسرعة استقبلها دلوقتي .. تردد قناة السعيدة الجديدة 2024 اليمنية على النايل سات
قناة السعيدة اليمنية هي قناة تليفزيونية متميزة محتواها يعجب جميع المشاهدين ويجذب انتباههم، حيث أن تلك القناة تعرض الكثير من البرامج الفريدة الخاصة بجميع مجالات الحياة حيث أنها تعرض مجالات ثقافية وسياسية واجتماعية، والمحتوى الخاص بها هادف جدا يغذي عقلية المستمع، وتقوم بتقديم حلول للكثير من المشاكل، وتلبي احتياجات الناس من محتوى هادف، وتعمل القناة حريصة على أن تتسابق مع الوقت الحاضر لتنهص بالناس إلي المستقبل، لذلك سنقدم لكم التردد الخاص بقناة سعيدة اليمنية، حتى تحظوا بتلك القناة المفيدة.
تردد قناة السعيدة الجديد 2024
يوجد ترددين لقناة السعيدة اليمنية على القمر الصناعي نايل سات وكذلك القمر الصناعي عرب سات، لذلك سنعرض لكم الترددين الخاصين بتلك القناة، حتى تتمكنوا من مشاهدة القناة.
- تردد قناة السعيدة عرب سات
- الجودة HD.
- القمر الصناعي عرب سات.
- الاستقطاب راسي.
- التردد 12187.
- معامل الترميز .27500
تردد آخر
- تردد قناة السعيدة النايل سات
- الاستقطاب عمودي.
- معامل الترميز 27500.
- التردد 11900.
- الجودة HD.
- معامل تصحيح الخطأ 5/6.
- القمر الصناعي النايل سات
أهم البرامج التي تعرض علي قناة السعيدة
تقدم قناة السعيدة اليمنية الكثير من البرامج الهادفة ، وتلك البرامج تأتي على النحو التالي:
- برنامَج النساء والسلام الذي يأتي الساعة 8 مساءَا يوم الأحد أسبوعيا .
- تحت الضوء برنامَج يتم عرضه في يوم الأربعاء في الساعة 10 مساءَا.
- برنامَج المستقبل يأتي يوم الجمعة الساعة 7 مساءَا.
- صدي الأسبوع يوم الجمعة الساعة 8.30 مساءًا.
- التحدي والمواجهة كل يوم جمعة الساعة 1 مساءَا.
- أحوال الرياضة يأتي كل يوم ثلاثاء الساعة 8 مساءًا.
- الكاميرا في الريف يأتي يوم الجمعة في الساعة 9.30 مساءًا.
- ويوجد برنامَج يتم عرضه تحت اسم مشوارك خير ويأني فيه الإعلامي عمار منصور ليقدمه، ويوجد برنامج آخر يسمى علي الطريق وهو برنامج ثقافي اجتماعي.