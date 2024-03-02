خد شقة مستني ايه .. رابط التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي 2024 عبر وزارة الإسكان

ينتظر الكثير من المصريين الذين تقدموا لكي يحصلوا على الشقق التي تقدمها الوزارة الخاصة بالإسكان الموجودة في مصر لدعم المحتاجين لتلك الشقق، بفارغ الصبر ما سيتم الإعلان عنه من قبل وزارة الإسكان الاجتماعي من خلال تصريحها عن بدء عمليات استقبال الطلبات الخاصة بالمواطنين الذين يعتقدون باستمرار للحصول على الشقق التي تطرحها الإسكان الاجتماعي، ولأجل هذا فإن الراغبين في أن يتقدموا للحصول على شقق الإسكان الاجتماعي يبحثون عن الخطوات اللازمة لحجز الشقق المفروشة من قبل الإسكان الاجتماعي ويبحثون أيضا عن الشروط المتعلقة بالتقديم على الشقق المقدمة من الإسكان الاجتماعي في بداية هذا العام.

التسجيل في شقق الإسكان الاجتماعي

يوجد الكثير من المواطنين الذين يرغبون دائما في أن يحصلوا على أي شقة سكنية من قبل الإسكان الاجتماعي، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار الباهظ الذي يتحمله المواطنين، فهو لا يملك المال الذي يمكنه من شراء شقة، ولا يستطيع تحمل مصاريفها ، لذلك قامت وزارة الإسكان بتوفير لكل المحتاجين إلى شقة سكنية تلك الفرصة التي تمكنهم من الحصول على أي شقة يسكنوا بها وذلك دعما من الوزارة للمواطنين، وتلك الخطوات الخاصة بحجز شقق الإسكان هي:

قم بالدخول إلى الموقع الالكتروني لوزارة الإسكان في مصر.

قم بالضغط على الأيقونة الخاصة بالتقديم.

حدد المشروع الذي تريده وبعد تحديده عليك اختيار الإعلان الـ 18.

ادخل بيانات المتقدم المطلوبة.

ارفق المستندات الرسمية المطلوبة منك كالبطاقة الشخصية.

اكتب رقم الهاتف الخاص بك.

اضغط على حفظ المعلومات المذكورة وبعد أن تنتهي من ذلك قمب الضغط على حفظ ذلك الطلب المقدم وستستلم الوزارة الطلب المقدم وعليك الانتظار فترة حتى يتم الإعلان عن نتيجة الطلب المقدم الخاص بك.

ما هو الدعم السكني المقدم من وزارة الإسكان الاجتماعي

قامت وزارة الإسكان بالإعلان عن أنها ستقدم الدعم السكني لكل من يحتاج والدعم عبارة عن شقة سكنية مقدمة من الوزارة وذلك بعد استيفاء جميع الشروط اللازمة لقبول الشخص.