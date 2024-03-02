يلا يا ست الكل جهزي الكحك .. موعد عيد الفطر 2024 وأجمل العبارات التهنئة

عيد الفطر العظيم هو مناسبة دينية تحمل معاني الفرح والسرور لجميع المسلمين في جميع أنحاء العالم، ويأتي هذا العيد المبارك بعد أن ينتهي شهر رمضان، الذي يعتبر شهر الصيام والتقوى والتضامن، يعبّر عيد الفطر عن الشكر والامتنان لنعم الله وعن الرغبة في المشاركة في فرحة العيد مع الأهل والأصدقاء، يبدأ العيد بأداء صلاة العيد المشتركة في المساجد والمصليات، تليها الزيارات الاجتماعية وتبادل التهاني والهدايا، ويعتبر العيد أيضًا فرصة لإحياء التقاليد والعادات الخاصة بالعائلة والمجتمع، بما في ذلك تناول الوجبات الشهية وتقديم الصدقات للمحتاجين.

موعد عيد الفطر 2024

قام مركز الفلك الدولي بالإعلان طبقا لمعايير فلكية لرؤية هلال شوال لهذا العام 1445، وبداية شهر شوال الذي يعتبر الأيام الأولى لعيد الفطر لعام 2024، في يوم الأربعاء العاشر من إبريل لعام 2024، ولكن دار الإفتاء سوف تستطلع الهلال الخاص بشوال 1445 هجريا في اليوم التاسع والعشرين من رمضان 1445 هجريا.

عبارات تهنئة لعيد الفطر

في مناسبة عيد الفطر، تتجدد الفرحة والبهجة في قلوبنا، حيث تنطلق تهاني العيد لتعبر عن مشاعر الفرح، وتتنوع عبارات التهنئة لتناسب تلك الفرحة، فهي تعبر عن التقدير، وتتضمن الأخرى تمنيات بالسعادة، فلنبادر جميعًا بإرسال أطيب التهاني في هذا اليوم المبارك، متمنين للجميع عيداً مليئاً بالسرور والمسرات، وفيما يلي بعض العبارات التي تقال في عيد الفطر هي: