حالو يا حالو .. موعد شهر رمضان بالميلادي وسحور أول أيامه 2024

شهر رمضان هو شهر مبارك يحظى بمكانة خاصة في قلوب المسلمين حول العالم، يعتبر رمضان فرصة لتجديد العهد مع الله وتقوية العلاقة الروحية، خلال هذا الشهر يتحدى المسلمون أنفسهم لتحقيق الصلاح والتقوى من خلال الصوم والصلاة والتصدق، يتميز رمضان بالتضامن والتعاطف مع المحتاجين وتعزيز روح الجود والعطاء في المجتمع، يُعتبر هذا الشهر فرصة للتأمل والتغيير الإيجابي، حيث يتسابق المسلمون لاستغلال كل لحظة للتقرب إلى الله وتحقيق الخير في حياتهم وحياة الآخرين، ولذلك يتساءل الناس عن موعد الشهر الكريم، حتى يتجهزوا بالطاعات والقرب من الله والبعد عن المنكر.

موعد شهر رمضان بالميلادي

بعد أن يحدث الاقتران الخاص بهلال رمضان تحديدا في الساعة الحادية عشر ودقيقتين في صباح يوم الأحد تبعا لتوقيت القاهرة سيكون في يوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان 1445هجريا الذي يوافق اليوم العاشر من شهر مارس لعام 2024 ميلاديا، يولد هلال شهر رمضان مباشرة، يظل الهلال الجديد مرئيًا لمدة تصل إلى أثنا عشر دقيقة وذلك بعد أن تغرب الشمس في مدينة مكة المكرمة، و أربعة عشر دقيقة في مدينة القاهرة، ومدة تتراوح ما بين ثلاثة عشر دقيقة وخمسة عشر دقيقة دقيقة في باقي محافظات مصر الحبيبة، ولكن في العواصم والمدن العربية وكذلك العواصم والمدن الإسلامية، فيظل هلال رمضان مرئيًا بين أربعة واثنان وعشرين دقيقة ، ويحدث ذلك بعد غروب الشمس، وبهذا تبدأ غرة شهر رمضان المبارك 1445 هجريا في يوم الإثنين الموافق اليوم الحادي عشر من شهر مارس لعام 2024 وفقًا للتقويم الفلكي.

مواعيد الافطار والسحور أول أيامه

مواعيد السحور والإفطار في بداية رمضان في القاهرة، الإثنين 11 مارس الأول من رمضان

ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، السحور الساعة 2:23، والإمساك 4:23، آذان الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01 ، العشاء 7:18.