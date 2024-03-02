مش هتقوم من قدام التلفزيون .. مسلسلات رمضان 2024 والقنوات الناقلة

مع اقتراب موسم رمضان والمسلسلات لعام 2024، فإنه يضم الكثير من الاعمال، كل تلك الأعمال لها قصص مميزة ومتنوعة بين الجانب الاجتماعي، وجانب الاكشن والجانب الكوميدي وكذلك الحكايات الاجتماعية في العائلات، وما أثار انتباه متابعو المسلسلات في أعمال المعروضة في رمضان القادم أن الكثير من المسلسلات المعروضة عدد حلقاتها وصل إلى خمسة عشر حلقة فقط.

مسلسلات رمضان 2024

هناك مسلسلات عديدة سيتم بثها في شهر رمضان منها:

مسلسل «بابا جه» هو واحد من المسلسلات المعروضة في رمضان بطولة الممثل أكرم حسني، سما إبراهيم ونسرين أمين من تأليف الفنان وائل حمدي ومحمد إسماعيل.

مسلسل «أشغال شقة» هو واحد من المسلسلات المعروضة في رمضان من بطولة الممثل هشام ماجد وأسماء جلال وشيرين من تأليف الفنانة شيرين دياب.

مسلسل «لحظات غضب» هو واحد من المسلسلات المعروضة في رمضان من بطولة الفنانة صبا مبارك ومحمد شاهين وناردين فرج.

مسلسل «حالد نور وولده نور خالد» هو واحد من المسلسلات المعروضة في رمضان من بطولة كريم محمود عبدالعزيز وشيكو وإخراج محمد أمين .

مسلسل «عتبات البهجة» هو واحد من المسلسلات المعروضة في رمضان من بطولة يحي الفخراني وجومانا مراد وسيد رجب من إخراج مجدي أبوعميرة.

مسلسلات رمضان