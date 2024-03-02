خلاص اتحدد رسمي .. موعد صرف مرتبات مارس 2024 بالزيادة المقررة من الدولة

يقوم العديد من الأشخاص العاملين وكذلك الموظفين بالبحث عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، ومن الجدير بالذكر أن الرئيس قد نوه عن زيادة لتلك المرتبات في هذا الشهر، لذا يتم التساؤل كثيرا عن تفاصيل تلك الزيادة من جانب الأشخاص، كذلك أنه يتم البحث عن هذا الموعد الخاص بالصرف وفيما يلي في هذا المقال سنتناول معا جميع التفاصيل التي تتعلق بسبب رواتب شهر مارس 2024.

موعد صرف مرتبات مارس 2024

لقد نوهت وزارة المالية في مصر عن موعد صرف مرتبات مارس 2024، إذ إنها قالت إن الصرف سيكون بداية من اليوم الذي يكون موافق 21 مارس 2024، ويكون مستمر حتى اليوم الذي يوافق 27 من مارس 2024 وتجدر الإشارة بأن هناك أشخاص يتساءلون عن تبكير الصرف، وقد بينت وزارة المالية أنه ليس هناك قرار بخصوص التبكير لصرف تلك المرتبات إلى هذا الوقت الجاري وما يتم تداوله بين المواطنين يكون شائعة.

جدول زيادة مرتبات شهر مارس

في حيز الظروف الاقتصادية الحالية ولكي يتم رفع العبء عن الأشخاص منخفضي الراتب والدخل قد بين الرئيس السيسي أن هناك زيادة رواتب شهر مارس 2024، وقد جاء الجدول الخاص بالزيادة كما يلي: