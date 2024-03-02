اعرف حالًا هيتذاع امتى .. موعد عرض مسلسل حق عرب والقنوات الناقلة 2024

من ضمن المسلسلات التي سوف تعرض خلال شهر رمضان للموسم الحالي 2024 مسلسل حق عرب والذي يلعب البطولة به أحمد العوضي، والذي حقق مؤخرًا نجاح باهر في شباك التذاكر من قبل في فيلم الاسكندراني وكذلك تمكنه من مشاركة في عملي اللى مالوش كبير ومسلسل ضرب نار مع الميجا ستار ياسمين عبدالعزيز، والذي حقق بهم ناجح باهر أدي ذلك إلى أن يكون أحمد العوضي من الممثلين الذين يترقب أعمالهم خلال شهر رمضان الكريم، والذي يشاركه به بمسلسل حق عرب.

مسلسل حق عرب

أحداث هذا المسلسل تحدث في منطقة الجمالية وبشكل خاص حي المغربلين، والذي يتمحور حول رجل كبير يدعى عبد الربه وهو رجل في السبعين من عمره، معه أخ له أصغر منه في العمر يحب عبد ربه كثيرًا، ومع توالي الأحداث يلاحظ عبد ربه الذي يعد كبير حي المغربلين أن أحد أصدقائه المقربين يخونه ومن هنا تتوالى أحداث المسلسل بين كونها عائلية اجتماعية شعبية، عدد حلقات المسلسل 30 حلقة تعرض أول حلقة منه في أول يوم من أيام شهر رمضان الكريم، وتجدر الإشارة بأن شهر رمضان سيوافق 11 مارس 2024.

أبطال مسلسل حق عرب

بالطبع أن البطولة من نصيب أحمد العوضي والبطولة النسائية أمامه لدينا فؤاد وفاء عامر رياض الخولي وليد فواز دينا المصري كارولين عزمي الطفل منذر مهران سلوى عثمان أحمد صيام وباقة من الممثلين والممثلات الخبرة وكذلك الشباب، الجدير بالذكر أن المسلسل من تأليف محمود حمدان إخراج إسماعيل فاروق والمسلسل من إنتاج سينرجي.