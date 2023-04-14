بدون تشويش.. تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 لمتابعة المباريات
تردد قناة الكأس المفتوحة
ان تردد الكأس المفتوحة هي مجموعة من القنوات القطرية الملكية تقدم للمشاهدين مبارايات واستوديوهات تحليلية في اطار برامج رياضية استطاعت جذب الملايين من المشاهدات في وقت قصير جدا وذلك لأنها قدمت خطة تسويقية غاية في الذكاء باعلانها عن تقديم مباريات اليوم ببطولة كأس الخليج العربي 24 بدأت الترويج لنفسها و محتواها من قناة واجدة حتى استطاعت الوصول الى هذا الكم الضخم من الانتشار الذي فيه هي اليوم من ثماني قنوات اخباريه جميعها تعمل على انجاح اسم واحد وهذا السر في نجاحها كما انها تتيح فرصة مشاهدات المبارايات الحصرية مجانا على غير كل القنوات الرياضية الاخرى.
تردد قناة الكأس المفتوحة
ان تردد قناة الكأس المفتوحة التي يتم عرضها على ثلاث اقمار صناعية, قمر النايل سات وعرب سات وسهيل سات على مدار كل ساعات اليوم بكل دقة كما ان هذا التردد تم تغييره من مدة قريبة حتى يتناسب مع كل الشروط المطلوبة من المشاهدات الهائلة اليومية عند كل مطلع فجر.
- القمر الصناعي نايل سات
- تردد الاستقطاب 11919
- معدل الترميز 27500
- القمر الصناعي سهيل سات
- تردد الاستقطاب 10770
- معدل الترميز 27500
القمر الصناعي عرب سات فهو من الان فصاعدا
- الاستقطاب الراسي 12245
- معدل الترميز 27500
البطولات التي يقوم تردد قناة الكأس القطرية بنقلها
الجدير بالذكر ان هناك عدد كبير من البطولات التي يقوم تردد قناة الكأس القطرية بنقلها والذي يلقى حفاوة عظيمة من المشاهدين والتي من اهمها هذه المباريات التالية
- الدوري الكويتي لكرة القدم
- دوري ابطال اسيا
- الدوري الادرني للمحترفين
- تصفيات كأس اسيا
اهم البرامج التي تعرض على قناة الكأس المفتوحة
من المتعارف عليه ان هناك باقة من اهم البرامج التي تعرض على قناة الكأس المفتوحة وهي التي تحصد المشاهدات من متابعين القناة والذي يتحدد ذلك ايضا عن طريق اراء الجماهير ويظهر ذلك بشكل ملحوظ عبر التريندات على السوشيال ميديا والتي استنتج منها ان الاشهر من بينهم هم الاتي
- برنامج ضيفنا
- برنامج الحكم
- برنامج جرايد
- برنامج حصاد الاسبوع
- برنامج 90 دقيقة
- برنامج sport.net
- برنامج المجلس
والتي يقدمها هذه البرامج افضل المذيعين والمحللين الرياضيين الذي قد وقع الاختيار عليهم من جميع بلاد الوطن العربي والذي من اهمهم النجم الكويتي بشار عبد الله والاعلامي المشهور عدنان الشرقي النجم العراقي يونس محمود والاعلامي قاسم بوليث نوبري