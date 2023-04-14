بدون تشويش.. تردد قناة الكأس القطرية المفتوحة Alkass الجديد 2023 لمتابعة المباريات

ان تردد الكأس المفتوحة هي مجموعة من القنوات القطرية الملكية تقدم للمشاهدين مبارايات واستوديوهات تحليلية في اطار برامج رياضية استطاعت جذب الملايين من المشاهدات في وقت قصير جدا وذلك لأنها قدمت خطة تسويقية غاية في الذكاء باعلانها عن تقديم مباريات اليوم ببطولة كأس الخليج العربي 24 بدأت الترويج لنفسها و محتواها من قناة واجدة حتى استطاعت الوصول الى هذا الكم الضخم من الانتشار الذي فيه هي اليوم من ثماني قنوات اخباريه جميعها تعمل على انجاح اسم واحد وهذا السر في نجاحها كما انها تتيح فرصة مشاهدات المبارايات الحصرية مجانا على غير كل القنوات الرياضية الاخرى.

تردد قناة الكأس المفتوحة

ان تردد قناة الكأس المفتوحة التي يتم عرضها على ثلاث اقمار صناعية, قمر النايل سات وعرب سات وسهيل سات على مدار كل ساعات اليوم بكل دقة كما ان هذا التردد تم تغييره من مدة قريبة حتى يتناسب مع كل الشروط المطلوبة من المشاهدات الهائلة اليومية عند كل مطلع فجر.

القمر الصناعي نايل سات

تردد الاستقطاب 11919

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي سهيل سات

تردد الاستقطاب 10770

معدل الترميز 27500

القمر الصناعي عرب سات فهو من الان فصاعدا

الاستقطاب الراسي 12245

معدل الترميز 27500

البطولات التي يقوم تردد قناة الكأس القطرية بنقلها

الجدير بالذكر ان هناك عدد كبير من البطولات التي يقوم تردد قناة الكأس القطرية بنقلها والذي يلقى حفاوة عظيمة من المشاهدين والتي من اهمها هذه المباريات التالية

الدوري الكويتي لكرة القدم

دوري ابطال اسيا

الدوري الادرني للمحترفين

تصفيات كأس اسيا

اهم البرامج التي تعرض على قناة الكأس المفتوحة

من المتعارف عليه ان هناك باقة من اهم البرامج التي تعرض على قناة الكأس المفتوحة وهي التي تحصد المشاهدات من متابعين القناة والذي يتحدد ذلك ايضا عن طريق اراء الجماهير ويظهر ذلك بشكل ملحوظ عبر التريندات على السوشيال ميديا والتي استنتج منها ان الاشهر من بينهم هم الاتي

برنامج ضيفنا

برنامج الحكم

برنامج جرايد

برنامج حصاد الاسبوع

برنامج 90 دقيقة

برنامج sport.net

برنامج المجلس

والتي يقدمها هذه البرامج افضل المذيعين والمحللين الرياضيين الذي قد وقع الاختيار عليهم من جميع بلاد الوطن العربي والذي من اهمهم النجم الكويتي بشار عبد الله والاعلامي المشهور عدنان الشرقي النجم العراقي يونس محمود والاعلامي قاسم بوليث نوبري