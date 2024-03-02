دلوقتي استقبلها لأولادك .. تردد قناة طيور الجنة الجديد على النايل سات 2024

قناة طيور الجنة من أوائل القنوات الفضائية التي تخصصت في تقديم محتوى تعليمي ومسلي إلى الأطفال في الوطن العربي، والذي ساهم ذلك في أن يكون لها متابعين ومشاهدين في مختلف الدول العربية لأنها أطلقت منذ مدة طويلة، الجدير بالذكر أن القناة من وقت إلى آخر تقوم بتغيير التردد الخاص بها وذلك من أجل تقوية البث الخاص بها خاصة في المناطق البعيدة من دول الوطن العربي التي تعاني من ضعف الإرسال وكذلك من أجل التحسين من جودة البث الخاص بها من حيث الصوت والصورة، ومع تغيير التردد هناك اهتمام بمعرفة التردد الجديد من قبل متابعينا.

تردد قناة طيور الجنة

إدارة قناة طيور الجنة أعلنت أنه يوجد أكثر من تردد لها على أكثر من قمر صناعي، وتتمثل بيانات كل تردد في الآتى:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11274.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11310.

استقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مفتوحة.

محتوى قناة طيور الجنة

سبب تميز قناة طيور الجنة إلى جانب كونها تقدم محتوى مسلي للأطفال إلى أنها ترمز على كونه تقدم محتوي تعليمي قائم على تعاليم ومفاهيم الدين الإسلامي، لذا يلاحظ الأناشيد والأغاني التي تبث من خلالها تدعو الطفل إلى التحلي بمكارم الأخلاق والصدق والأمانة وغيرها من الصفات وفي نفس الوقت تركز على شق كبير مسلي للأطفال الصغار، لذا نجدها ترضي مرحلة الطفولة بجميع أعمارها.