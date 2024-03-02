حالًا استقبلها وخلي عيالك يفرحوا .. تردد قناة سبونج بوب الجديد على النايل سات 2024

قناة سبونج بوب قناة فضائية متخصصة في تقديم محتوى رسوم متحركة إلى الأطفال من أجل تسلية أوقاتهم بمحتوى مسلي ومتنوع يبث بشكل مجاني من خلال القناو وبجودة رائعة، هذه المزايا ساهمت في سرعة انتشار هذه القناة خلال وقت قصير، ويلاحظ أنه مع بداية العام الجديد من أجل تحسين مستوي بث القنوات الكثير منها قامت بتغيير التردد الخاص بها، وكان من ضمن هذه القنوات قناة سبونج بوب الأمر الذي جعل المشاهد العربي يتساءل عن التردد الخاص بها، خاصة لأنها من أكثر القنوات التي تقدم محتوى مسلي وفي نفس الوقت هادف بالنسبة للطفل.

تردد قناة سبونج بوب

لمشاهدة حلقات مسلسل سبونج بوب الأمريكي الشهير مترجم إلى اللغة العربية، يتم ذلك من خلال تثبيت القناة على أى من الترددات التالية:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11355.

استقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 12169.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: SD.

التشفير: قناة مفتوحة.

برامج ومحتوى قناة سبونج بوب

من الأسباب التي ساهمت في شهرة قناة سبونج بوب هو تنوع محتواها، والذي يتمتع بعدة مزايا تشمله مع أغلب الجوانب وتتمثل في الآتي: