فرح عيالك مستني ايه .. تردد قناة توم وجيري الجديد على النايل سات 2024

من أشهر مسلسلات الكرتون على مستوى العالم وليس العالم العربي فقط هو كرتون توم وجيري الذي يعد الكرتون المفضل لدى الكبار قبل الصغار، ولذلك تم إنشاء قناة فضائية متخصصة في تقديم حلقات مستمرة مز كرتون توم وجيري هذه القناة تحمل نفس اسم المرتهن، ولم تكتفي القناة بذلك بل تعرض بشكل متواصل أفلام ديزني العالمية مترجمة إلى اللغة العربية، بالإضافة إلى باقة مختلفة من المسلسلات الكرتونية والتي تقدمها القناة بشكل مجاني دون أي رسوم اشتراك أو مشاهدة.

تردد قناة توم وجيري

بسبب محتوى قناة توم وجيري الذي يعد من أهم الأسباب التي ساهمت في سرعة انتشار القناة على الرغم من كونها قناة حديثة، يمكن مشاهدتها من خلال أي تردد من الترددات التالية:

التردد الأول

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12149.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.

التردد الثاني

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11315.

استقطاب: أفقي.

معدل ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: SD.

مزايا قناة توم وجيري

بحث المشاهد عن تردد قناة توم وجيري على الرغم من تغييره أكثر من مرة يرجع إلى أنها قناة متميزة ومهمة لدى المشاهد، وذلك بسبب وجود مميزات بها يتمثل البعض منها في الآتى: